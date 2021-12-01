Севилья - Барселона 21 Декабря прямая трансляция
Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
21 декабря 2021, вторник. 23:30 МСК. Испания - Примера, 4-й тур
Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания);
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Барселона, которое состоится 21 Декабря 2021 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Севилья
Севилья
Барселона
Барселона
Главные тренеры
|Хулен Лопетеги
|Хавьер Эрнандес
История личных встреч
|03.03.2021
|Кубок Испании
|1/2 финала
|3 : 0 ДВ
|27.02.2021
|Испания - Примера
|Тур 25
|0 : 2
|10.02.2021
|Кубок Испании
|1/2 финала
|2 : 0
|04.10.2020
|Испания - Примера
|Тур 5
|1 : 1
|19.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 30
|0 : 0
|06.10.2019
|Испания - Примера
|Тур 8
|4 : 0
|23.02.2019
|Испания - Примера
|Тур 25
|2 : 4
|30.01.2019
|Кубок Испании
|1/4 финала
|6 : 1
|23.01.2019
|Кубок Испании
|1/4 финала
|2 : 0
|20.10.2018
|Испания - Примера
|Тур 9
|4 : 2