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Севилья - Барселона 21 Декабря прямая трансляция

Стадион: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания), вместимость: 45500
21 декабря 2021, вторник. 23:30 МСК. Испания - Примера, 4-й тур
Главный судья: Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Испания);
Севилья Барселона

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Севилья - Барселона, которое состоится 21 Декабря 2021 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 4-й тур, оно проводится на стадионе: Рамон Санчес Писхуан (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Севилья
Севилья
Барселона
Барселона
Главные тренеры
Испания Хулен Лопетеги
Испания Хавьер Эрнандес
История личных встреч
03.03.2021 Кубок Испании 1/2 финала Барселона3 : 0 ДВСевилья
27.02.2021 Испания - Примера Тур 25 Севилья0 : 2Барселона
10.02.2021 Кубок Испании 1/2 финала Севилья2 : 0Барселона
04.10.2020 Испания - Примера Тур 5 Барселона1 : 1Севилья
19.06.2020 Испания - Примера Тур 30 Севилья0 : 0Барселона
06.10.2019 Испания - Примера Тур 8 Барселона4 : 0Севилья
23.02.2019 Испания - Примера Тур 25 Севилья2 : 4Барселона
30.01.2019 Кубок Испании 1/4 финала Барселона6 : 1Севилья
23.01.2019 Кубок Испании 1/4 финала Севилья2 : 0Барселона
20.10.2018 Испания - Примера Тур 9 Барселона4 : 2Севилья

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