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Брайтон энд Хоув Альбион - Брентфорд 26 Декабря прямая трансляция

Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
26 декабря 2021, воскресенье. 23:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
Брайтон энд Хоув Альбион Брентфорд

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Брентфорд, которое состоится 26 Декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Брентфорд
Лондон
Главные тренеры
АнглияГрэм Поттер
ДанияТомас Франк
История личных встреч
11.09.2021Англия - Премьер-лигаТур 4Брентфорд0 : 1Брайтон энд Хоув Альбион
05.02.2017Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 30Брентфорд3 : 3Брайтон энд Хоув Альбион
10.09.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 6Брайтон энд Хоув Альбион0 : 2Брентфорд
05.02.2016Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 30Брайтон энд Хоув Альбион3 : 0Брентфорд
26.12.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 23Брентфорд0 : 0Брайтон энд Хоув Альбион
17.01.2015Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 26Брайтон энд Хоув Альбион0 : 1Брентфорд
03.01.2015Кубок Англии1/32 финалаБрентфорд0 : 2Брайтон энд Хоув Альбион
13.09.2014Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 6Брентфорд3 : 2Брайтон энд Хоув Альбион

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