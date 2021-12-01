Брайтон энд Хоув Альбион - Брентфорд 26 Декабря прямая трансляция
Стадион: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия), вместимость: 30750
26 декабря 2021, воскресенье. 23:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 19-й тур
Главный судья: Эндрю Мэдли (Западный Йоркшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Брайтон энд Хоув Альбион - Брентфорд, которое состоится 26 Декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Фалмер - Зе Амекс (Брайтон энд Хоув, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Брайтон энд Хоув Альбион
Брайтон энд Хоув
Брентфорд
Лондон
Главные тренеры
|Грэм Поттер
|Томас Франк
История личных встреч
|11.09.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|0 : 1
|05.02.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 30
|3 : 3
|10.09.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 6
|0 : 2
|05.02.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 30
|3 : 0
|26.12.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 23
|0 : 0
|17.01.2015
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 26
|0 : 1
|03.01.2015
|Кубок Англии
|1/32 финала
|0 : 2
|13.09.2014
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 6
|3 : 2