Лестер Сити - Ливерпуль 28 Декабря прямая трансляция
Стадион: Кинг Пауэр - Уолкерс (Лестер, Англия), вместимость: 32262
28 декабря 2021, вторник. 23:00 МСК. Англия - Премьер-лига, 20-й тур
Главный судья: Майкл Оливер (Нортумберленд, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Лестер Сити - Ливерпуль, которое состоится 28 Декабря 2021 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Кинг Пауэр - Уолкерс (Лестер, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лестер Сити
Лестер
Ливерпуль
Ливерпуль
Главные тренеры
|Брендан Роджерс
|Юрген Клопп
История личных встреч
|22.12.2021
|Англия - Кубок лиги
|1/4 финала
|3 : 3 5 : 4
|13.02.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|3 : 1
|22.11.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 9
|3 : 0
|26.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 19
|0 : 4
|05.10.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 8
|2 : 1
|30.01.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 24
|1 : 1
|01.09.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|1 : 2
|30.12.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 21
|2 : 1
|23.09.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 6
|2 : 3
|19.09.2017
|Англия - Кубок лиги
|3-й раунд
|2 : 0