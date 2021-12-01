Миннесота Тимбервулвз - Бостон Селтикс прямая трансляция 28.12.2021
Стадион: Таргет-центр (Миннеаполис, США), вместимость: 20500
28 декабря 2021, вторник. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Миннесота Тимбервулвз - Бостон Селтикс, которое состоится 28 Декабря 2021 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Таргет-центр (Миннеаполис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Бостон Селтикс
Бостон
История личных встреч
|15.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|108 : 124
|10.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|145 : 136
|22.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|117 : 127
|03.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|115 : 102
|02.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 118
|09.03.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 117
|06.01.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|91 : 84
|16.03.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|117 : 104
|22.11.2016
|НБА - регулярный чемпионат
|93 : 99
|23.02.2016
|НБА - регулярный чемпионат
|124 : 122