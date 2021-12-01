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Миннесота Тимбервулвз - Бостон Селтикс прямая трансляция 28.12.2021

Стадион: Таргет-центр (Миннеаполис, США), вместимость: 20500
28 декабря 2021, вторник. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Миннесота Тимбервулвз Бостон Селтикс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Миннесота Тимбервулвз - Бостон Селтикс, которое состоится 28 Декабря 2021 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Таргет-центр (Миннеаполис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Бостон Селтикс
Бостон
История личных встреч
15.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз108 : 124Бостон Селтикс
10.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Бостон Селтикс145 : 136Миннесота Тимбервулвз
22.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз117 : 127Бостон Селтикс
03.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Бостон Селтикс115 : 102Миннесота Тимбервулвз
02.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз109 : 118Бостон Селтикс
09.03.2018 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз109 : 117Бостон Селтикс
06.01.2018 НБА - регулярный чемпионат Бостон Селтикс91 : 84Миннесота Тимбервулвз
16.03.2017 НБА - регулярный чемпионат Бостон Селтикс117 : 104Миннесота Тимбервулвз
22.11.2016 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз93 : 99Бостон Селтикс
23.02.2016 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз124 : 122Бостон Селтикс

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