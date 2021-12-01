Свернуть список

Финляндия U20 - Чехия U20 29 Декабря прямая трансляция

Стадион: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада), вместимость: 18641
29 декабря 2021, среда. 22:00 МСК. U20 ЧМ-2022, Группа A
Финляндия U20 Чехия U20

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финляндия U20 - Чехия U20, которое состоится 29 Декабря 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Финляндия U20
Чехия U20
Главные тренеры
Финляндия Антти Пеннанен
Чехия Карел Млейнек
История личных встреч
02.01.2018 U20 ЧМ-2018 1/4 финала Чехия U204 : 3 БФинляндия U20
27.12.2016 U20 ЧМ-2017 Группа A. Тур 1 Чехия U202 : 1Финляндия U20
31.12.2015 U20 ЧМ-2016 Группа B. Тур 5 Финляндия U205 : 4Чехия U20
02.01.2014 U20 ЧМ-2014 1/4 финала Финляндия U205 : 3Чехия U20
28.12.2012 U20 ЧМ-2013 Группа A. Тур 2 Финляндия U201 : 3Чехия U20
01.01.2012 U20 ЧМ-2012 Группа B. Тур 5 Чехия U200 : 4Финляндия U20
28.12.2009 U20 ЧМ-2010 Группа B. Тур 2 Чехия U203 : 4Финляндия U20
03.01.2008 U20 ЧМ-2008 За 5-е место Чехия U205 : 1Финляндия U20

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close