Финляндия U20 - Чехия U20 29 Декабря прямая трансляция
Стадион: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада), вместимость: 18641
29 декабря 2021, среда. 22:00 МСК. U20 ЧМ-2022, Группа A
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финляндия U20 - Чехия U20, которое состоится 29 Декабря 2021 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: U20 ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Роджерс Плэйс (Эдмонтон, Канада). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Финляндия U20
Чехия U20
Главные тренеры
|Антти Пеннанен
|Карел Млейнек
История личных встреч
|02.01.2018
|U20 ЧМ-2018
|1/4 финала
|4 : 3 Б
|27.12.2016
|U20 ЧМ-2017
|Группа A. Тур 1
|2 : 1
|31.12.2015
|U20 ЧМ-2016
|Группа B. Тур 5
|5 : 4
|02.01.2014
|U20 ЧМ-2014
|1/4 финала
|5 : 3
|28.12.2012
|U20 ЧМ-2013
|Группа A. Тур 2
|1 : 3
|01.01.2012
|U20 ЧМ-2012
|Группа B. Тур 5
|0 : 4
|28.12.2009
|U20 ЧМ-2010
|Группа B. Тур 2
|3 : 4
|03.01.2008
|U20 ЧМ-2008
|За 5-е место
|5 : 1