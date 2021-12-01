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Спортинг - Портимоненсе 30 Декабря прямая трансляция

Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
30 декабря 2021, четверг. 00:00 МСК. Португалия - Примейра, 16-й тур
Спортинг Портимоненсе

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Портимоненсе, которое состоится 30 Декабря 2021 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Портимоненсе
Портиман
Главные тренеры
Португалия Рубен Филипе Маркеш Аморим
Португалия Паулу Сержиу
История личных встреч
20.02.2021 Португалия - Примейра Тур 20 Спортинг2 : 0Портимоненсе
04.10.2020 Португалия - Примейра Тур 3 Портимоненсе0 : 2Спортинг
09.02.2020 Португалия - Примейра Тур 20 Спортинг2 : 1Портимоненсе
21.12.2019 Португалия - Кубок лиги Группа C. Тур 3 Портимоненсе2 : 4Спортинг
25.08.2019 Португалия - Примейра Тур 3 Портимоненсе1 : 3Спортинг
03.03.2019 Португалия - Примейра Тур 24 Спортинг3 : 1Портимоненсе
07.10.2018 Португалия - Примейра Тур 7 Портимоненсе4 : 2Спортинг
28.04.2018 Португалия - Примейра Тур 32 Портимоненсе1 : 2Спортинг
17.12.2017 Португалия - Примейра Тур 15 Спортинг2 : 0Портимоненсе

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