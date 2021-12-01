Спортинг - Портимоненсе 30 Декабря прямая трансляция
Стадион: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия), вместимость: 50044
30 декабря 2021, четверг. 00:00 МСК. Португалия - Примейра, 16-й тур
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Спортинг - Портимоненсе, которое состоится 30 Декабря 2021 года в 00:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 16-й тур, оно проводится на стадионе: Жозе Алваладе (Лиссабон, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Спортинг
Лиссабон
Портимоненсе
Портиман
Главные тренеры
|Рубен Филипе Маркеш Аморим
|Паулу Сержиу
История личных встреч
|20.02.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 20
|2 : 0
|04.10.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 3
|0 : 2
|09.02.2020
|Португалия - Примейра
|Тур 20
|2 : 1
|21.12.2019
|Португалия - Кубок лиги
|Группа C. Тур 3
|2 : 4
|25.08.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 3
|1 : 3
|03.03.2019
|Португалия - Примейра
|Тур 24
|3 : 1
|07.10.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 7
|4 : 2
|28.04.2018
|Португалия - Примейра
|Тур 32
|1 : 2
|17.12.2017
|Португалия - Примейра
|Тур 15
|2 : 0