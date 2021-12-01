Онлайн трансляции
Среда 29 декабря

22:00  ru Финляндия U20 - Чехия U20 22:30  ru Челси - Брайтон 22:45  ru Ковентри Сити - Миллуолл 22:45  ru Блэкпул - Мидлсбро
22:45  ru Блэкберн Роверс - Барнсли 23:15  ru Брентфорд - Манчестер Сити 00:00  ru Спортинг - Портимоненсе
Четверг 30 декабря

00:30  ru Словакия U20 - Россия U20 03:00  ru Канада U20 - Германия U20 03:00  ru Флорида Пантерз - Рейнджерс 03:00  ru Вашингтон - Нэшвилл
03:00  ru Детройт - Нью-Йорк Никс 03:30  ru Бостон Селтикс - Клипперс 04:00  ru Мемфис Гриззлиз - Лейкерс 04:00  ru Чикаго Буллз - Атланта Хоукс
04:30  ru Сент-Луис - Эдмонтон 04:30  ru Сан-Антонио - Майами Хит 05:00  ru Финикс Санз - Оклахома 05:30  ru Швеция U20 - США U20
06:00  ru Сиэтл Кракен - Филадельфия 06:00  ru Портленд - Юта Джаз 06:30  ru Анахайм Дакс - Ванкувер 06:30  ru Сакраменто - Даллас Маверикс
22:45  ru Сток Сити - Дерби Каунти 22:45  ru Бристоль - КПР 22:45  ru Ноттингем - Хаддерсфилд 22:45  ru Борнмут - Кардифф
23:15  ru Манчестер Юнайтед - Бёрнли 00:00  ru Порту - Бенфика
Свернуть список

Баффало Сэйбрз - Нью-Джерси Дэвилз 30 Декабря прямая трансляция

Стадион: Кибэнк-центр (Баффало, США), вместимость: 19070
30 декабря 2021, четверг. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Баффало Сэйбрз Нью-Джерси Дэвилз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Баффало Сэйбрз - Нью-Джерси Дэвилз, которое состоится 30 Декабря 2021 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кибэнк-центр (Баффало, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Баффало Сэйбрз
Баффало
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Главные тренеры
СШАДон Гранато
КанадаЛинди Рафф
История личных встреч
24.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 1 ОТБаффало Сэйбрз
09.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 6Нью-Джерси Дэвилз
07.04.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 5Баффало Сэйбрз
17.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз3 : 2Баффало Сэйбрз
26.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 4 ОТНью-Джерси Дэвилз
24.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз1 : 4Баффало Сэйбрз
20.02.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Нью-Джерси Дэвилз2 : 3Баффало Сэйбрз
31.01.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз3 : 5Нью-Джерси Дэвилз
30.01.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз4 : 3 БНью-Джерси Дэвилз
03.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Баффало Сэйбрз7 : 1Нью-Джерси Дэвилз

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close