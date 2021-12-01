Баффало Сэйбрз - Нью-Джерси Дэвилз 30 Декабря прямая трансляция
Стадион: Кибэнк-центр (Баффало, США), вместимость: 19070
30 декабря 2021, четверг. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Баффало Сэйбрз - Нью-Джерси Дэвилз, которое состоится 30 Декабря 2021 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кибэнк-центр (Баффало, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Баффало Сэйбрз
Баффало
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Главные тренеры
|Дон Гранато
|Линди Рафф
История личных встреч
|24.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|09.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 6
|07.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|17.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|26.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|24.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|20.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|31.01.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 5
|30.01.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 3 Б
|03.12.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 1