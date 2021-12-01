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Детройт Пистонс - Нью-Йорк Никс прямая трансляция 30.12.2021

Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 21100
30 декабря 2021, четверг. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Детройт Пистонс Нью-Йорк Никс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Пистонс - Нью-Йорк Никс, которое состоится 30 Декабря 2021 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Детройт Пистонс
Детройт
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Главные тренеры
СШАДуэйн Кейси
СШАТом Тибодо
История личных встреч
22.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс105 : 91Детройт Пистонс
04.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс81 : 125Нью-Йорк Никс
05.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс114 : 104Детройт Пистонс
01.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс90 : 109Нью-Йорк Никс
09.03.2020 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс96 : 84Детройт Пистонс
09.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс92 : 95Нью-Йорк Никс
07.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс122 : 102Нью-Йорк Никс
11.04.2019 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс89 : 115Детройт Пистонс
09.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс120 : 103Нью-Йорк Никс
06.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Нью-Йорк Никс92 : 105Детройт Пистонс

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