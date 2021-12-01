Детройт Пистонс - Нью-Йорк Никс прямая трансляция 30.12.2021
Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 21100
30 декабря 2021, четверг. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Пистонс - Нью-Йорк Никс, которое состоится 30 Декабря 2021 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Детройт Пистонс
Детройт
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Главные тренеры
|Дуэйн Кейси
|Том Тибодо
История личных встреч
|22.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 91
|04.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|81 : 125
|05.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 104
|01.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|90 : 109
|09.03.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|96 : 84
|09.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|92 : 95
|07.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 102
|11.04.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|89 : 115
|09.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|120 : 103
|06.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|92 : 105