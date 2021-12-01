Сан-Антонио Спёрс - Майами Хит прямая трансляция 30.12.2021
Стадион: Эй-Ти-энд-Ти-центр (Сан-Антонио, США), вместимость: 18825
30 декабря 2021, четверг. 04:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Антонио Спёрс - Майами Хит, которое состоится 30 Декабря 2021 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эй-Ти-энд-Ти-центр (Сан-Антонио, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Майами Хит
Майами
Главные тренеры
|Грег Попович
|Эрик Споэльстра
История личных встреч
|29.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 111
|22.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|87 : 107
|19.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 102
|16.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 100
|21.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 110
|08.11.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|95 : 88
|07.12.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|117 : 105
|26.10.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|100 : 117
|15.11.2016
|НБА - регулярный чемпионат
|94 : 90
|31.10.2016
|НБА - регулярный чемпионат
|99 : 106