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Сан-Антонио Спёрс - Майами Хит прямая трансляция 30.12.2021

Стадион: Эй-Ти-энд-Ти-центр (Сан-Антонио, США), вместимость: 18825
30 декабря 2021, четверг. 04:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Сан-Антонио Спёрс Майами Хит

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сан-Антонио Спёрс - Майами Хит, которое состоится 30 Декабря 2021 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Эй-Ти-энд-Ти-центр (Сан-Антонио, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Майами Хит
Майами
Главные тренеры
СШАГрег Попович
СШАЭрик Споэльстра
История личных встреч
29.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит116 : 111Сан-Антонио Спёрс
22.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс87 : 107Майами Хит
19.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс107 : 102Майами Хит
16.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит106 : 100Сан-Антонио Спёрс
21.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс105 : 110Майами Хит
08.11.2018 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит95 : 88Сан-Антонио Спёрс
07.12.2017 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс117 : 105Майами Хит
26.10.2017 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит100 : 117Сан-Антонио Спёрс
15.11.2016 НБА - регулярный чемпионат Сан-Антонио Спёрс94 : 90Майами Хит
31.10.2016 НБА - регулярный чемпионат Майами Хит99 : 106Сан-Антонио Спёрс

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