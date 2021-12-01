Финикс Санз - Оклахома-Сити Тандер прямая трансляция 30.12.2021
Стадион: Футпринт Центр (Финикс, США), вместимость: 18422
30 декабря 2021, четверг. 05:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финикс Санз - Оклахома-Сити Тандер, которое состоится 30 Декабря 2021 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Футпринт Центр (Финикс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Финикс Санз
Финикс
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Главные тренеры
|Монти Уильямс
|Марк Дэйгнолт
История личных встреч
|24.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|113 : 101
|03.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|120 : 123
|03.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|140 : 103
|28.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|97 : 102
|10.08.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|128 : 101
|01.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 111
|21.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|126 : 108
|29.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|102 : 118
|18.11.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|100 : 110
|13.11.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 101