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Финикс Санз - Оклахома-Сити Тандер прямая трансляция 30.12.2021

Стадион: Футпринт Центр (Финикс, США), вместимость: 18422
30 декабря 2021, четверг. 05:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Финикс Санз Оклахома-Сити Тандер

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Финикс Санз - Оклахома-Сити Тандер, которое состоится 30 Декабря 2021 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Футпринт Центр (Финикс, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Финикс Санз
Финикс
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Главные тренеры
СШАМонти Уильямс
СШАМарк Дэйгнолт
История личных встреч
24.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз113 : 101Оклахома-Сити Тандер
03.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер120 : 123Финикс Санз
03.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз140 : 103Оклахома-Сити Тандер
28.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз97 : 102Оклахома-Сити Тандер
10.08.2020 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз128 : 101Оклахома-Сити Тандер
01.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз107 : 111Оклахома-Сити Тандер
21.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер126 : 108Финикс Санз
29.12.2018 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз102 : 118Оклахома-Сити Тандер
18.11.2018 НБА - регулярный чемпионат Финикс Санз100 : 110Оклахома-Сити Тандер
13.11.2018 НБА - регулярный чемпионат Оклахома-Сити Тандер118 : 101Финикс Санз

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