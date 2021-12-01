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Блэкпул - Халл Сити 01 Января прямая трансляция

Стадион: Блюмфильд Роуд (Блэкпул, Англия), вместимость: 17625
01 января 2022, суббота. 18:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур
Главный судья: Дин Уайтстоун (Нортгемптон, Англия);
Блэкпул Халл Сити

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Блэкпул - Халл Сити, которое состоится 01 Января 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур, оно проводится на стадионе: Блюмфильд Роуд (Блэкпул, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Блэкпул
Блэкпул
Халл Сити
Кингстон-апон-Халл
Главные тренеры
АнглияНил Критчли
Северная ИрландияГрант Макканн
История личных встреч
28.09.2021Англия - ЧемпионшипЧемпионшип. Тур 10Халл Сити1 : 1Блэкпул
16.01.2021Англия - Первая лигаПервая лига. Тур 24Халл Сити1 : 1Блэкпул
15.12.2020Англия - Первая лигаПервая лига. Тур 18Блэкпул3 : 2Халл Сити

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