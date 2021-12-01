Коламбус Блю Джекетс - Каролина Харрикейнз 01 Января прямая трансляция
Стадион: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США), вместимость: 19115
01 января 2022, суббота. 21:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Коламбус Блю Джекетс - Каролина Харрикейнз, которое состоится 01 Января 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Каролина Харрикейнз
Роли
Главные тренеры
|Брэд Ларсен
|Род Бриндамор
История личных встреч
|24.10.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 5
|02.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|26.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4 ОТ
|23.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 3
|21.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|19.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 ОТ
|16.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 3
|09.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|07.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 6
|17.01.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2