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Коламбус Блю Джекетс - Каролина Харрикейнз 01 Января прямая трансляция

Стадион: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США), вместимость: 19115
01 января 2022, суббота. 21:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Коламбус Блю Джекетс Каролина Харрикейнз

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Коламбус Блю Джекетс - Каролина Харрикейнз, которое состоится 01 Января 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Нейшнвайд-Арена (Коламбус, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Каролина Харрикейнз
Роли
Главные тренеры
КанадаБрэд Ларсен
КанадаРод Бриндамор
История личных встреч
24.10.2021НХЛ - регулярный чемпионатКоламбус Блю Джекетс1 : 5Каролина Харрикейнз
02.05.2021НХЛ - регулярный чемпионатКаролина Харрикейнз2 : 1 ОТКоламбус Блю Джекетс
26.03.2021НХЛ - регулярный чемпионатКоламбус Блю Джекетс3 : 4 ОТКаролина Харрикейнз
23.03.2021НХЛ - регулярный чемпионатКоламбус Блю Джекетс0 : 3Каролина Харрикейнз
21.03.2021НХЛ - регулярный чемпионатКаролина Харрикейнз2 : 3 БКоламбус Блю Джекетс
19.03.2021НХЛ - регулярный чемпионатКаролина Харрикейнз2 : 3 ОТКоламбус Блю Джекетс
16.02.2021НХЛ - регулярный чемпионатКаролина Харрикейнз7 : 3Коламбус Блю Джекетс
09.02.2021НХЛ - регулярный чемпионатКоламбус Блю Джекетс3 : 2Каролина Харрикейнз
07.02.2021НХЛ - регулярный чемпионатКоламбус Блю Джекетс5 : 6Каролина Харрикейнз
17.01.2020НХЛ - регулярный чемпионатКоламбус Блю Джекетс3 : 2Каролина Харрикейнз

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