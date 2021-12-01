Юта Джаз - Миннесота Тимбервулвз прямая трансляция 01.01.2022
Стадион: Вивинт Смарт Хоум Арена (Солт-Лейк-Сити, США), вместимость: 19911
01 января 2022, суббота. 05:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Юта Джаз - Миннесота Тимбервулвз, которое состоится 01 Января 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Вивинт Смарт Хоум Арена (Солт-Лейк-Сити, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Главные тренеры
|Куин Снайдер
История личных встреч
|24.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|128 : 116
|09.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 136
|27.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 104
|25.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|96 : 101
|27.12.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 116
|12.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 127
|21.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|95 : 103
|19.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|102 : 112
|15.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|120 : 100
|28.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 125