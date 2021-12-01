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Юта Джаз - Миннесота Тимбервулвз прямая трансляция 01.01.2022

Стадион: Вивинт Смарт Хоум Арена (Солт-Лейк-Сити, США), вместимость: 19911
01 января 2022, суббота. 05:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Юта Джаз Миннесота Тимбервулвз

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Юта Джаз - Миннесота Тимбервулвз, которое состоится 01 Января 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Вивинт Смарт Хоум Арена (Солт-Лейк-Сити, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Главные тренеры
СШАКуин Снайдер
История личных встреч
24.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз128 : 116Миннесота Тимбервулвз
09.12.2021 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз104 : 136Юта Джаз
27.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз105 : 104Юта Джаз
25.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз96 : 101Миннесота Тимбервулвз
27.12.2020 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз111 : 116Миннесота Тимбервулвз
12.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз116 : 127Юта Джаз
21.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз95 : 103Юта Джаз
19.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз102 : 112Миннесота Тимбервулвз
15.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз120 : 100Миннесота Тимбервулвз
28.01.2019 НБА - регулярный чемпионат Миннесота Тимбервулвз111 : 125Юта Джаз

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