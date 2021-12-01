Эльче - Гранада 02 Января прямая трансляция
Стадион: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания), вместимость: 38750
02 января 2022, воскресенье. 18:15 МСК. Испания - Примера, 19-й тур
Главный судья: Адриан Кордеро Вега (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Эльче - Гранада, которое состоится 02 Января 2022 года в 18:15 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Мануэль Мартинес Валеро (Эльче, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Эльче
Эльче
Гранада
Гранада
Главные тренеры
|Франсиско Родригес
|Роберт Морено Гонсалес
История личных встреч
|28.02.2021
|Испания - Примера
|Тур 25
|2 : 1
|13.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 13
|0 : 1
|21.01.2019
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 22
|2 : 1
|13.09.2018
|Кубок Испании
|2-й раунд
|2 : 1
|18.08.2018
|Испания - Сегунда
|Сегунда. Тур 1
|0 : 0
|31.01.2015
|Испания - Примера
|Тур 21
|1 : 0
|01.09.2014
|Испания - Примера
|Тур 2
|1 : 1
|22.03.2014
|Испания - Примера
|Тур 29
|1 : 0
|26.10.2013
|Испания - Примера
|Тур 10
|0 : 1