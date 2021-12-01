Бирмингем Сити - Куинз Парк Рейнджерс 02 Января прямая трансляция
Стадион: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия), вместимость: 30079
02 января 2022, воскресенье. 17:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур
Главный судья: Дэвид Уэбб (Дарем, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бирмингем Сити - Куинз Парк Рейнджерс, которое состоится 02 Января 2022 года в 17:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур, оно проводится на стадионе: Сент-Эндрюс (Бирмингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бирмингем Сити
Бирмингем
Куинз Парк Рейнджерс
Лондон
Главные тренеры
|Ли Бойер
|Марк Уорбертон
История личных встреч
|28.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 10
|2 : 0
|27.02.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 33
|2 : 1
|24.10.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 7
|0 : 0
|29.02.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 36
|2 : 2
|11.12.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 21
|0 : 2
|09.02.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 31
|3 : 4
|01.09.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 6
|0 : 0
|28.04.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 45
|3 : 1
|16.12.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 22
|1 : 2
|18.02.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 33
|1 : 4