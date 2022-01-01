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Осасуна - Атлетик Б 03 Января прямая трансляция

Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
03 января 2022, понедельник. 23:00 МСК. Испания - Примера, 19-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
Осасуна Атлетик Б

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Стартовый состав
Статистика встреч
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Атлетик Б, которое состоится 03 Января 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Осасуна
Памплона
Атлетик Б
Бильбао
Главные тренеры
ИспанияХагоба Аррасате
ИспанияМарселино Гарсия Тораль
История личных встреч
08.05.2021Испания - ПримераТур 35Атлетик Б2 : 2Осасуна
24.10.2020Испания - ПримераТур 7Осасуна1 : 0Атлетик Б
16.02.2020Испания - ПримераТур 24Атлетик Б0 : 1Осасуна
24.11.2019Испания - ПримераТур 14Осасуна1 : 2Атлетик Б
01.04.2017Испания - ПримераТур 29Осасуна1 : 2Атлетик Б
30.10.2016Испания - ПримераТур 10Атлетик Б1 : 1Осасуна
26.01.2014Испания - ПримераТур 21Осасуна1 : 5Атлетик Б
24.08.2013Испания - ПримераТур 2Атлетик Б2 : 0Осасуна
02.03.2013Испания - ПримераТур 26Осасуна0 : 1Атлетик Б
07.10.2012Испания - ПримераТур 7Атлетик Б1 : 0Осасуна

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