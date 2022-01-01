Осасуна - Атлетик Б 03 Января прямая трансляция
Стадион: Эль-Садар (Памплона, Испания), вместимость: 18330
03 января 2022, понедельник. 23:00 МСК. Испания - Примера, 19-й тур
Главный судья: Мигель Анхель Ортис Арьяс (Испания);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Осасуна - Атлетик Б, которое состоится 03 Января 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 19-й тур, оно проводится на стадионе: Эль-Садар (Памплона, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Осасуна
Памплона
Атлетик Б
Бильбао
Главные тренеры
|Хагоба Аррасате
|Марселино Гарсия Тораль
История личных встреч
|08.05.2021
|Испания - Примера
|Тур 35
|2 : 2
|24.10.2020
|Испания - Примера
|Тур 7
|1 : 0
|16.02.2020
|Испания - Примера
|Тур 24
|0 : 1
|24.11.2019
|Испания - Примера
|Тур 14
|1 : 2
|01.04.2017
|Испания - Примера
|Тур 29
|1 : 2
|30.10.2016
|Испания - Примера
|Тур 10
|1 : 1
|26.01.2014
|Испания - Примера
|Тур 21
|1 : 5
|24.08.2013
|Испания - Примера
|Тур 2
|2 : 0
|02.03.2013
|Испания - Примера
|Тур 26
|0 : 1
|07.10.2012
|Испания - Примера
|Тур 7
|1 : 0