Оклахома-Сити Тандер - Даллас Маверикс прямая трансляция 03.01.2022
Стадион: Чизпик Энерджи-Арена (Оклахома-Сити, США), вместимость: 18203
03 января 2022, понедельник. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Оклахома-Сити Тандер - Даллас Маверикс, которое состоится 03 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Чизпик Энерджи-Арена (Оклахома-Сити, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
Даллас Маверикс
Даллас
Главные тренеры
|Марк Дэйгнолт
|Джейсон Кидд
История личных встреч
|13.12.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|84 : 103
|30.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 127
|12.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 108
|04.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|87 : 78
|28.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|97 : 107
|01.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 101
|31.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 106
|01.01.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 102
|31.12.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 103
|11.11.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 96