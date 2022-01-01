Милуоки Бакс - Детройт Пистонс прямая трансляция 04.01.2022
Стадион: Файсерв-форум (Милуоки, США), вместимость: 17500
04 января 2022, вторник. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Милуоки Бакс - Детройт Пистонс, которое состоится 04 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Файсерв-форум (Милуоки, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Милуоки Бакс
Милуоки
Детройт Пистонс
Детройт
Главные тренеры
|Майк Буденхольцер
|Дуэйн Кейси
История личных встреч
|25.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|114 : 93
|03.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|89 : 117
|14.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|101 : 110
|07.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|130 : 115
|05.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|125 : 115
|21.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|106 : 126
|05.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 127
|24.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 90
|23.04.2019
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|104 : 127
|21.04.2019
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Восток
|103 : 119