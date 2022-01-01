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Милуоки Бакс - Детройт Пистонс прямая трансляция 04.01.2022

Стадион: Файсерв-форум (Милуоки, США), вместимость: 17500
04 января 2022, вторник. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Милуоки Бакс Детройт Пистонс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Милуоки Бакс - Детройт Пистонс, которое состоится 04 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Файсерв-форум (Милуоки, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Милуоки Бакс
Милуоки
Детройт Пистонс
Детройт
Главные тренеры
СШАМайк Буденхольцер
СШАДуэйн Кейси
История личных встреч
25.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Милуоки Бакс114 : 93Детройт Пистонс
03.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс89 : 117Милуоки Бакс
14.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс101 : 110Милуоки Бакс
07.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Милуоки Бакс130 : 115Детройт Пистонс
05.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Милуоки Бакс125 : 115Детройт Пистонс
21.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс106 : 126Милуоки Бакс
05.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс103 : 127Милуоки Бакс
24.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Милуоки Бакс104 : 90Детройт Пистонс
23.04.2019 НБА - плей-офф 1/4 финала - Восток Детройт Пистонс104 : 127Милуоки Бакс
21.04.2019 НБА - плей-офф 1/4 финала - Восток Детройт Пистонс103 : 119Милуоки Бакс

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