Аталанта - Торино 06 Января прямая трансляция
Стадион: Атлети Адзурри (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
06 января 2022, четверг. 18:30 МСК. Италия - Серия А, 20-й тур
Главный судья: Пьеро Джакомелли (Триест, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Торино, которое состоится 06 Января 2022 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Атлети Адзурри (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Аталанта
Бергамо
Торино
Турин
Главные тренеры
|Джан Пьеро Гасперини
|Иван Юрич
История личных встреч
|21.08.2021
|Италия - Серия А
|Тур 1
|1 : 2
|06.02.2021
|Италия - Серия А
|Тур 21
|3 : 3
|26.09.2020
|Италия - Серия А
|Тур 2
|2 : 4
|25.01.2020
|Италия - Серия А
|Тур 21
|0 : 7
|01.09.2019
|Италия - Серия А
|Тур 2
|2 : 3
|23.02.2019
|Италия - Серия А
|Тур 25
|2 : 0
|26.09.2018
|Италия - Серия А
|Тур 6
|0 : 0
|22.04.2018
|Италия - Серия А
|Тур 34
|2 : 1
|02.12.2017
|Италия - Серия А
|Тур 15
|1 : 1
|29.01.2017
|Италия - Серия А
|Тур 22
|1 : 1