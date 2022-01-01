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Аталанта - Торино 06 Января прямая трансляция

Стадион: Атлети Адзурри (Бергамо, Италия), вместимость: 26542
06 января 2022, четверг. 18:30 МСК. Италия - Серия А, 20-й тур
Главный судья: Пьеро Джакомелли (Триест, Италия);
Аталанта Торино

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Аталанта - Торино, которое состоится 06 Января 2022 года в 18:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Атлети Адзурри (Бергамо, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Аталанта
Бергамо
Торино
Турин
Главные тренеры
ИталияДжан Пьеро Гасперини
ХорватияИван Юрич
История личных встреч
21.08.2021Италия - Серия АТур 1Торино1 : 2Аталанта
06.02.2021Италия - Серия АТур 21Аталанта3 : 3Торино
26.09.2020Италия - Серия АТур 2Торино2 : 4Аталанта
25.01.2020Италия - Серия АТур 21Торино0 : 7Аталанта
01.09.2019Италия - Серия АТур 2Аталанта2 : 3Торино
23.02.2019Италия - Серия АТур 25Торино2 : 0Аталанта
26.09.2018Италия - Серия АТур 6Аталанта0 : 0Торино
22.04.2018Италия - Серия АТур 34Аталанта2 : 1Торино
02.12.2017Италия - Серия АТур 15Торино1 : 1Аталанта
29.01.2017Италия - Серия АТур 22Торино1 : 1Аталанта

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