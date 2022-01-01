Индиана Пэйсерс - Юта Джаз прямая трансляция 09.01.2022
Стадион: Банкерс Лайф Филдхаус (Индианаполис, США), вместимость: 18165
09 января 2022, воскресенье. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Индиана Пэйсерс - Юта Джаз, которое состоится 09 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Банкерс Лайф Филдхаус (Индианаполис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Главные тренеры
|Рик Карлайл
|Куин Снайдер
История личных встреч
|12.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|100 : 111
|16.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 111
|07.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|95 : 103
|21.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 88
|28.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|121 : 102
|27.11.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|88 : 121
|20.11.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|121 : 94
|08.03.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|84 : 104
|16.01.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|94 : 109
|21.03.2017
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 100