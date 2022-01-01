Онлайн трансляции
Суббота 08 января

20:30  ru Гранада - Барселона 20:30  ru Халл Сити - Эвертон 20:30  ru Бирмингем - Плимут 20:30  ru Суонси - Саутгемптон
20:30  ru Челси - Честерфилд 20:30  ru Айнтрахт Ф - Боруссия Д 20:45  ru Йовил Таун - Борнмут 21:00  ru Эшторил - Порту
22:00  ru Даллас - Питтсбург 23:00  ru Реал Мадрид - Валенсия 23:00  ru Ланс - Ренн 23:30  ru Клипперс - Мемфис
Воскресенье 09 января

03:00  ru Коламбус - Нью-Джерси 03:00  ru Каролина - Флорида 03:00  ru Колорадо - Торонто 03:00  ru Филадельфия - Сан-Хосе
03:00  ru Тампа-Бэй - Бостон 03:00  ru Детройт - Орландо 03:00  ru Индиана - Юта 03:00  ru Шарлотт - Милуоки
03:30  ru Бостон - Нью-Йорк Никс 04:00  ru Миннесота - Вашингтон 04:00  ru Аризона - Нэшвилл 05:00  ru Финикс - Майами
06:00  ru Анахайм - Рейнджерс 06:00  ru Вегас - Чикаго 06:30  ru Лос-Анджелес - Детройт 14:30  ru Биатлон
14:30  ru Венеция - Милан 15:00  ru Брест - Ницца 15:30  ru Лутон Таун - Харрогейт 16:00  ru Райо Вальекано - Бетис
16:30  ru Торино - Фиорентина 16:30  ru Эмполи - Сассуоло 16:30  ru Кальяри - Болонья 16:45  ru Биатлон
17:00  ru Ливерпуль - Шрусбери 17:00  ru Тоттенхэм - Моркам 17:00  ru Монпелье - Труа 17:00  ru Метц - Страсбург
17:00  ru Клермон - Реймс 17:00  ru Кардифф Сити - Престон 17:00  ru Сток Сити - Лейтон 17:00  ru Чарльтон - Норвич
17:00  ru Вест Хэм - Лидс 17:00  ru Вулверхэмптон - Шеффилд Юн 17:30  ru Герта - Кёльн 18:15  ru Севилья - Хетафе
18:30  ru Удинезе - Аталанта 18:30  ru Наполи - Сампдория 19:05  ru Нант - Монако 19:30  ru Бохум - Вольфсбург
20:00  ru Бруклин - Сан-Антонио 20:10  ru Ноттингем - Арсенал 20:30  ru Алавес - Атлетик 20:30  ru Осасуна - Кадис
20:30  ru Рома - Ювентус 20:30  ru Дженоа - Специя 21:00  ru Бенфика - Пасуш 22:00  ru Сент-Луиc - Даллас
22:45  ru Интер - Лацио 22:45  ru Верона - Салернитана 22:45  ru Лион - ПСЖ 23:00  ru Вильярреал - Атлетико
23:30  ru Клипперс - Атланта
Свернуть список

Индиана Пэйсерс - Юта Джаз прямая трансляция 09.01.2022

Стадион: Банкерс Лайф Филдхаус (Индианаполис, США), вместимость: 18165
09 января 2022, воскресенье. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Индиана Пэйсерс Юта Джаз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Индиана Пэйсерс - Юта Джаз, которое состоится 09 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Банкерс Лайф Филдхаус (Индианаполис, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Главные тренеры
СШАРик Карлайл
СШАКуин Снайдер
История личных встреч
12.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз100 : 111Индиана Пэйсерс
16.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз119 : 111Индиана Пэйсерс
07.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс95 : 103Юта Джаз
21.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз118 : 88Индиана Пэйсерс
28.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс121 : 102Юта Джаз
27.11.2018 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз88 : 121Индиана Пэйсерс
20.11.2018 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс121 : 94Юта Джаз
08.03.2018 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс84 : 104Юта Джаз
16.01.2018 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз94 : 109Индиана Пэйсерс
21.03.2017 НБА - регулярный чемпионат Индиана Пэйсерс107 : 100Юта Джаз

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close