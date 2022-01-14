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Ницца - Нант 14 Января прямая трансляция

Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
14 января 2022, пятница. 23:00 МСК. Франция - Лига 1, 21-й тур
Главный судья: Рудди Букке (Амьен, Франция);
Ницца Нант

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Нант, которое состоится 14 Января 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ницца
Ницца
Нант
Нант
Главные тренеры
Франция Кристоф Галтье
Франция Антуан Комбуаре
История личных встреч
12.09.2021 Франция - Лига 1 Тур 5 Нант0 : 2Ницца
04.04.2021 Франция - Лига 1 Тур 31 Нант1 : 2Ницца
03.10.2020 Франция - Лига 1 Тур 6 Ницца2 : 1Нант
05.10.2019 Франция - Лига 1 Тур 9 Нант1 : 0Ницца
11.05.2019 Франция - Лига 1 Тур 36 Ницца1 : 1Нант
25.09.2018 Франция - Лига 1 Тур 7 Нант1 : 2Ницца
18.02.2018 Франция - Лига 1 Тур 26 Ницца1 : 1Нант
10.12.2017 Франция - Лига 1 Тур 17 Нант1 : 2Ницца
18.03.2017 Франция - Лига 1 Тур 30 Нант1 : 1Ницца
30.10.2016 Франция - Лига 1 Тур 11 Ницца4 : 1Нант

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