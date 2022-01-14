Ницца - Нант 14 Января прямая трансляция
Стадион: Альянц Ривьера (Ницца, Франция), вместимость: 35624
14 января 2022, пятница. 23:00 МСК. Франция - Лига 1, 21-й тур
Главный судья: Рудди Букке (Амьен, Франция);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ницца - Нант, которое состоится 14 Января 2022 года в 23:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 21-й тур, оно проводится на стадионе: Альянц Ривьера (Ницца, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ницца
Ницца
Нант
Нант
Главные тренеры
|Кристоф Галтье
|Антуан Комбуаре
История личных встреч
|12.09.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 5
|0 : 2
|04.04.2021
|Франция - Лига 1
|Тур 31
|1 : 2
|03.10.2020
|Франция - Лига 1
|Тур 6
|2 : 1
|05.10.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 9
|1 : 0
|11.05.2019
|Франция - Лига 1
|Тур 36
|1 : 1
|25.09.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 7
|1 : 2
|18.02.2018
|Франция - Лига 1
|Тур 26
|1 : 1
|10.12.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 17
|1 : 2
|18.03.2017
|Франция - Лига 1
|Тур 30
|1 : 1
|30.10.2016
|Франция - Лига 1
|Тур 11
|4 : 1