Салернитана - Лацио 15 Января прямая трансляция
Стадион: Ареки (Салерно, Италия), вместимость: 37245
15 января 2022, суббота. 20:00 МСК. Италия - Серия А, 22-й тур
Главный судья: Розарио Абиссо (Палермо, Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Салернитана - Лацио, которое состоится 15 Января 2022 года в 20:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 22-й тур, оно проводится на стадионе: Ареки (Салерно, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Салернитана
Салерно
Лацио
Рим
Главные тренеры
|Стефано Колантуоно
|Маурицио Сарри
История личных встреч
|07.11.2021
|Италия - Серия А
|Тур 12
|3 : 0