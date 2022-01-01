Детройт Пистонс - Торонто Рэпторс прямая трансляция 15.01.2022
Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 21100
15 января 2022, суббота. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Пистонс - Торонто Рэпторс, которое состоится 15 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Детройт Пистонс
Детройт
Торонто Рэпторс
Торонто
|Очки
|0
|лёг
|Крис Смит
0
|2
|лёг
|Кейд Каннингем
9
|5
|защ
|Фрэнк Джексон
0
|6
|защ
|Хамиду Диалло
10
|7
|раз
|Киллиан Хейз
0
|8
|лёг
|Трей Лайлз
8
|9
|фор
|Джерами Грант
0
|12
|фор
|Айзея Ливерс
0
|13
|цен
|Келли Олиник
0
|14
|защ
|Кассиус Стэнли
0
|17
|защ
|Родни Макгрудер
0
|18
|защ
|Кори Джозеф
1
|20
|лёг
|Джош Джексон
5
|24
|фор
|Джаморко Пикетт
0
|28
|цен
|Айзея Стюарт
1
|38
|защ
|Сабен Ли
1
|41
|лёг
|Саддик Бей
5
|55
|цен
|Лука Гарза
0
|Очки
|1
|раз
|Горан Драгич
0
|3
|лёг
|О Джи Ануноби
10
|4
|лёг
|Скотти Барнс
2
|5
|фор
|Прешес Ачиува
2
|9
|фор
|Ди Джей Уилсон
0
|11
|фор
|Джастин Шампани
0
|13
|защ
|Дэвид Джонсон
0
|14
|лёг
|Святослав Михайлюк
0
|17
|защ
|Исаак Бонга
0
|18
|фор
|Юта Ватанабэ
0
|22
|защ
|Малачи Флинн
0
|23
|раз
|Фред Ванвлит
9
|24
|фор
|Кем Берч
0
|25
|фор
|Крис Буше
5
|33
|защ
|Гари Трент-мл.
0
|43
|фор
|Паскаль Сиакам
6
|45
|защ
|Далано Бэнтон
0
Главные тренеры
|Дуэйн Кейси
|Ник Нёрс
История личных встреч
|14.11.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|121 : 127
|30.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 104
|18.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 112
|04.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 129
|01.02.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|92 : 105
|19.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|99 : 112
|31.10.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|125 : 113
|17.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|110 : 107
|04.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 107 ОТ
|15.11.2018
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 106