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Детройт Пистонс - Торонто Рэпторс прямая трансляция 15.01.2022

Стадион: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США), вместимость: 21100
15 января 2022, суббота. 03:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Детройт Пистонс Торонто Рэпторс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Детройт Пистонс - Торонто Рэпторс, которое состоится 15 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Литтл Сизарс-арена (Детройт, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Детройт Пистонс
Детройт
Торонто Рэпторс
Торонто
Очки
0СШАлёгКрис Смит
0
2СШАлёгКейд Каннингем
9
5СШАзащФрэнк Джексон
0
6СШАзащХамиду Диалло
10
7СШАразКиллиан Хейз
0
8СШАлёгТрей Лайлз
8
9СШАфорДжерами Грант
0
12СШАфорАйзея Ливерс
0
13КанадаценКелли Олиник
0
14СШАзащКассиус Стэнли
0
17СШАзащРодни Макгрудер
0
18КанадазащКори Джозеф
1
20СШАлёгДжош Джексон
5
24СШАфорДжаморко Пикетт
0
28СШАценАйзея Стюарт
1
38СШАзащСабен Ли
1
41СШАлёгСаддик Бей
5
55СШАценЛука Гарза
0
Очки
1СловенияразГоран Драгич
0
3ВеликобританиялёгО Джи Ануноби
10
4СШАлёгСкотти Барнс
2
5НигерияфорПрешес Ачиува
2
9СШАфорДи Джей Уилсон
0
11СШАфорДжастин Шампани
0
13СШАзащДэвид Джонсон
0
14УкраиналёгСвятослав Михайлюк
0
17ГерманиязащИсаак Бонга
0
18ЯпонияфорЮта Ватанабэ
0
22СШАзащМалачи Флинн
0
23СШАразФред Ванвлит
9
24КанадафорКем Берч
0
25КанадафорКрис Буше
5
33СШАзащГари Трент-мл.
0
43КамерунфорПаскаль Сиакам
6
45КанадазащДалано Бэнтон
0
Главные тренеры
СШАДуэйн Кейси
СШАНик Нёрс
История личных встреч
14.11.2021 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс121 : 127Детройт Пистонс
30.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс118 : 104Торонто Рэпторс
18.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс116 : 112Торонто Рэпторс
04.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс105 : 129Детройт Пистонс
01.02.2020 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс92 : 105Торонто Рэпторс
19.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс99 : 112Торонто Рэпторс
31.10.2019 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс125 : 113Детройт Пистонс
17.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс110 : 107Торонто Рэпторс
04.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Детройт Пистонс112 : 107 ОТТоронто Рэпторс
15.11.2018 НБА - регулярный чемпионат Торонто Рэпторс104 : 106Детройт Пистонс

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