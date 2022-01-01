Престон Норт Энд - Бирмингем Сити 15 Января прямая трансляция
Стадион: Дипдейл (Престон, Англия), вместимость: 23408
15 января 2022, суббота. 18:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 27-й тур
Главный судья: Энди Дэвис (Хэмпшир, Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Престон Норт Энд - Бирмингем Сити, которое состоится 15 Января 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 27-й тур, оно проводится на стадионе: Дипдейл (Престон, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Престон Норт Энд
Престон
Бирмингем Сити
Бирмингем
Главные тренеры
|Райан Лоу
|Ли Бойер
История личных встреч
|25.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 9
|0 : 0
|20.01.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 25
|0 : 1
|31.10.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 9
|1 : 2
|18.07.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 45
|2 : 0
|21.09.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 8
|0 : 1
|16.03.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 38
|1 : 0
|01.12.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 20
|3 : 0
|20.01.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 28
|1 : 1
|16.09.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 8
|1 : 3
|14.02.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 32
|2 : 1