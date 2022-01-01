Сакраменто Кингз - Хьюстон Рокетс прямая трансляция 17.01.2022
Стадион: Голден Уан-центр (Сакраменто, США), вместимость: 17608
17 января 2022, понедельник. 02:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сакраменто Кингз - Хьюстон Рокетс, которое состоится 17 Января 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Голден Уан-центр (Сакраменто, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
|Очки
|0
|защ
|Тайрис Халибёртон
0
|3
|защ
|Теренс Дэвис
17
|5
|раз
|Де'Аарон Фокс
14
|7
|фор
|Чимези Мету
14
|8
|фор
|Морис Харклесс
5
|13
|фор
|Тристан Томпсон
0
|15
|защ
|Дэвион Митчелл
16
|17
|фор
|Роберт Вудард
0
|20
|защ
|Джамиус Рэмси
0
|22
|фор
|Ричаун Холмс
4
|23
|фор
|Луис Кинг
0
|24
|защ
|Бадди Хилд
27
|25
|цен
|Алексей Лень
1
|30
|цен
|Дэмиан Джонс
2
|35
|фор
|Марвин Багли III
0
|40
|лёг
|Харрисон Барнс
12
|88
|цен
|Неемиаш Кета
0
|Очки
|0
|защ
|Джелен Грин
15
|1
|защ
|Джон Уолл
0
|2
|защ
|Дэвид Нваба
0
|3
|раз
|Кевин Портер
21
|6
|фор
|Кей Джей Мартин
9
|7
|защ
|Армони Брукс
0
|8
|лёг
|Дже'Шон Тэйт
10
|9
|защ
|Джош Кристофер
0
|10
|защ
|Эрик Гордон
15
|14
|защ
|Ди Джей Огастин
0
|15
|защ
|Дэйшен Никс
0
|16
|цен
|Усман Гаруба
0
|21
|Trevelin Queen
0
|25
|защ
|Гаррисон Мэтьюз
17
|27
|фор
|Даниэль Тайс
0
|28
|фор
|Алперен Шенгюн
6
|35
|фор
|Кристиан Вуд
23
Главные тренеры
|Люк Уолтон
|Элвин Джентри
|Стивен Сайлас
История личных встреч
|15.01.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|126 : 114
|12.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|125 : 105
|03.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|102 : 94
|01.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 119
|10.08.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|112 : 129
|24.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 113
|10.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|118 : 119
|03.04.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 130
|31.03.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|119 : 108
|07.02.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|101 : 127