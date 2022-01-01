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Сакраменто Кингз - Хьюстон Рокетс прямая трансляция 17.01.2022

Стадион: Голден Уан-центр (Сакраменто, США), вместимость: 17608
17 января 2022, понедельник. 02:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Сакраменто Кингз Хьюстон Рокетс

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Сакраменто Кингз - Хьюстон Рокетс, которое состоится 17 Января 2022 года в 02:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Голден Уан-центр (Сакраменто, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сакраменто Кингз
Сакраменто
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Очки
0СШАзащТайрис Халибёртон
0
3СШАзащТеренс Дэвис
17
5СШАразДе'Аарон Фокс
14
7НигерияфорЧимези Мету
14
8СШАфорМорис Харклесс
5
13КанадафорТристан Томпсон
0
15СШАзащДэвион Митчелл
16
17СШАфорРоберт Вудард
0
20СШАзащДжамиус Рэмси
0
22СШАфорРичаун Холмс
4
23СШАфорЛуис Кинг
0
24СШАзащБадди Хилд
27
25УкраинаценАлексей Лень
1
30СШАценДэмиан Джонс
2
35СШАфорМарвин Багли III
0
40СШАлёгХаррисон Барнс
12
88ПортугалияценНеемиаш Кета
0
Очки
0СШАзащДжелен Грин
15
1СШАзащДжон Уолл
0
2СШАзащДэвид Нваба
0
3СШАразКевин Портер
21
6СШАфорКей Джей Мартин
9
7СШАзащАрмони Брукс
0
8СШАлёгДже'Шон Тэйт
10
9СШАзащДжош Кристофер
0
10СШАзащЭрик Гордон
15
14СШАзащДи Джей Огастин
0
15СШАзащДэйшен Никс
0
16ИспанияценУсман Гаруба
0
21СШАTrevelin Queen
0
25СШАзащГаррисон Мэтьюз
17
27ГерманияфорДаниэль Тайс
0
28ТурцияфорАлперен Шенгюн
6
35СШАфорКристиан Вуд
23
Главные тренеры
СШАЛюк Уолтон
СШАЭлвин Джентри
СШАСтивен Сайлас
История личных встреч
15.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз126 : 114Хьюстон Рокетс
12.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз125 : 105Хьюстон Рокетс
03.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс102 : 94Сакраменто Кингз
01.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс122 : 119Сакраменто Кингз
10.08.2020 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз112 : 129Хьюстон Рокетс
24.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз104 : 113Хьюстон Рокетс
10.12.2019 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс118 : 119Сакраменто Кингз
03.04.2019 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз105 : 130Хьюстон Рокетс
31.03.2019 НБА - регулярный чемпионат Хьюстон Рокетс119 : 108Сакраменто Кингз
07.02.2019 НБА - регулярный чемпионат Сакраменто Кингз101 : 127Хьюстон Рокетс

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