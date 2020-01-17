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Денвер Наггетс - Юта Джаз прямая трансляция 17.01.2022

Стадион: Болл-Арена (Пепси-центр) (Денвер, США), вместимость: 19718
17 января 2022, понедельник. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Денвер Наггетс Юта Джаз

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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Денвер Наггетс - Юта Джаз, которое состоится 17 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Пепси-центр) (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Денвер Наггетс
Денвер
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
Очки
0СШАфорДжамайкл Грин
0
0СШАзащМаркус Ховард
0
1СШАлёгМайкл Портер
0
3СШАзащБонс Хиланд
11
5СШАзащУилл Бартон
16
6СШАлёгРэйджон Такер
0
7АргентиназащФакундо Кампаццо
2
9СШАзащДэйвон Рид
2
10СуданценБол Бол
0
11СШАразМонте Моррис
11
15СербияценНикола Йокич
25
22СШАфорЗеке Ннаджи
2
23СШАCarlik Jones
0
25СШАзащОстин Риверс
0
27СШАзащДжамал Маррей
0
31СловениялёгВлатко Чанчар
0
32СШАфорДжефф Грин
4
34СШАлёгДжеймс Эннис
0
35СШАфорПи Джей Дозьер
0
50СШАфорАарон Гордон
20
Очки
0СШАзащДжордан Кларксон
14
0СШАфорЭрик Пэскелл
7
2АвстралиялёгДжо Инглс
3
3СШАфорТрент Форрест
0
5Антигуа и БарбудаценНорвел Пелле
0
6СШАлёгЗайлан Читэм
0
8СШАфорРуди Гэй
5
11СШАразМайк Конли
8
13СШАзащДжаред Батлер
0
15СШАфорДензел Валентайн
0
20НигерияценУдока Азубуике
0
21СШАценХассан Уайтсайд
0
23СШАлёгРойс О'Нил
9
25СШАзащДануэл Хаус
0
27ФранцияценРуди Гобер
16
33СШАзащЭлайджа Хьюз
0
44ХорватиялёгБоян Богданович
18
45СШАзащДонован Митчелл
25
Главные тренеры
СШАМайк Мэлоун
СШАКуин Снайдер
История личных встреч
06.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс109 : 115Юта Джаз
27.10.2021 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз122 : 110Денвер Наггетс
08.05.2021 НБА - регулярный чемпионат Юта Джаз127 : 120Денвер Наггетс
31.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс128 : 117Юта Джаз
18.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Денвер Наггетс105 : 109Юта Джаз
02.09.2020 НБА - плей-офф 1/4 финала - Запад Денвер Наггетс80 : 78Юта Джаз
31.08.2020 НБА - плей-офф 1/4 финала - Запад Юта Джаз107 : 119Денвер Наггетс
26.08.2020 НБА - плей-офф 1/4 финала - Запад Денвер Наггетс117 : 107Юта Джаз
24.08.2020 НБА - плей-офф 1/4 финала - Запад Юта Джаз129 : 127Денвер Наггетс
21.08.2020 НБА - плей-офф 1/4 финала - Запад Юта Джаз124 : 87Денвер Наггетс

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