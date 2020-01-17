Денвер Наггетс - Юта Джаз прямая трансляция 17.01.2022
Стадион: Болл-Арена (Пепси-центр) (Денвер, США), вместимость: 19718
17 января 2022, понедельник. 04:00 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Денвер Наггетс - Юта Джаз, которое состоится 17 Января 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Пепси-центр) (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Денвер Наггетс
Денвер
Юта Джаз
Солт-Лейк-Сити
|Очки
|0
|фор
|Джамайкл Грин
0
|0
|защ
|Маркус Ховард
0
|1
|лёг
|Майкл Портер
0
|3
|защ
|Бонс Хиланд
11
|5
|защ
|Уилл Бартон
16
|6
|лёг
|Рэйджон Такер
0
|7
|защ
|Факундо Кампаццо
2
|9
|защ
|Дэйвон Рид
2
|10
|цен
|Бол Бол
0
|11
|раз
|Монте Моррис
11
|15
|цен
|Никола Йокич
25
|22
|фор
|Зеке Ннаджи
2
|23
|Carlik Jones
0
|25
|защ
|Остин Риверс
0
|27
|защ
|Джамал Маррей
0
|31
|лёг
|Влатко Чанчар
0
|32
|фор
|Джефф Грин
4
|34
|лёг
|Джеймс Эннис
0
|35
|фор
|Пи Джей Дозьер
0
|50
|фор
|Аарон Гордон
20
|Очки
|0
|защ
|Джордан Кларксон
14
|0
|фор
|Эрик Пэскелл
7
|2
|лёг
|Джо Инглс
3
|3
|фор
|Трент Форрест
0
|5
|цен
|Норвел Пелле
0
|6
|лёг
|Зайлан Читэм
0
|8
|фор
|Руди Гэй
5
|11
|раз
|Майк Конли
8
|13
|защ
|Джаред Батлер
0
|15
|фор
|Дензел Валентайн
0
|20
|цен
|Удока Азубуике
0
|21
|цен
|Хассан Уайтсайд
0
|23
|лёг
|Ройс О'Нил
9
|25
|защ
|Дануэл Хаус
0
|27
|цен
|Руди Гобер
16
|33
|защ
|Элайджа Хьюз
0
|44
|лёг
|Боян Богданович
18
|45
|защ
|Донован Митчелл
25
Главные тренеры
|Майк Мэлоун
|Куин Снайдер
История личных встреч
|06.01.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|109 : 115
|27.10.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 110
|08.05.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|127 : 120
|31.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|128 : 117
|18.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|105 : 109
|02.09.2020
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Запад
|80 : 78
|31.08.2020
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Запад
|107 : 119
|26.08.2020
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Запад
|117 : 107
|24.08.2020
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Запад
|129 : 127
|21.08.2020
|НБА - плей-офф
|1/4 финала - Запад
|124 : 87