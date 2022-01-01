Лос-Анджелес Кингз - Колорадо Эвеланш 21 Января прямая трансляция
Стадион: Стэйплс-центр (Лос-Анджелес, США), вместимость: 18867
21 января 2022, пятница. 05:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Кингз - Колорадо Эвеланш, которое состоится 21 Января 2022 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Стэйплс-центр (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Колорадо Эвеланш
Денвер
Главные тренеры
|Тодд Маклеллан
|Джаред Беднар
История личных встреч
|14.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 1
|13.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 0
|09.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|08.05.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|15.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 1
|13.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|22.01.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|4 : 2
|20.01.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3
|10.03.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 1
|23.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 Б