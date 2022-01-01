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Лос-Анджелес Кингз - Колорадо Эвеланш 21 Января прямая трансляция

Стадион: Стэйплс-центр (Лос-Анджелес, США), вместимость: 18867
21 января 2022, пятница. 05:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Лос-Анджелес Кингз Колорадо Эвеланш

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Лос-Анджелес Кингз - Колорадо Эвеланш, которое состоится 21 Января 2022 года в 05:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Стэйплс-центр (Лос-Анджелес, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Колорадо Эвеланш
Денвер
Главные тренеры
КанадаТодд Маклеллан
КанадаДжаред Беднар
История личных встреч
14.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш5 : 1Лос-Анджелес Кингз
13.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш6 : 0Лос-Анджелес Кингз
09.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 3Колорадо Эвеланш
08.05.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 3Колорадо Эвеланш
15.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 1Лос-Анджелес Кингз
13.03.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш2 : 0Лос-Анджелес Кингз
22.01.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз4 : 2Колорадо Эвеланш
20.01.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз2 : 3Колорадо Эвеланш
10.03.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз3 : 1Колорадо Эвеланш
23.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Лос-Анджелес Кингз1 : 2 БКолорадо Эвеланш

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