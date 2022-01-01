Анахайм Дакс - Тампа-Бэй Лайтнинг 22 Января прямая трансляция
Стадион: Хонда-центр (Анахайм, США), вместимость: 17495
22 января 2022, суббота. 06:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Анахайм Дакс - Тампа-Бэй Лайтнинг, которое состоится 22 Января 2022 года в 06:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Хонда-центр (Анахайм, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Анахайм Дакс
Анахайм
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Главные тренеры
|Даллас Икинс
|Джон Купер
История личных встреч
|01.02.2020
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 4
|24.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|6 : 2
|01.01.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2 ОТ
|28.11.2018
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 3
|13.11.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|29.10.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 4
|05.02.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2 Б
|18.01.2017
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 1 ОТ
|03.12.2015
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 2
|22.11.2015
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Флорида Пантерз
|40
|59
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|41
|59
|3
|Нью-Йорк Рейнджерс
|40
|56
|4
|Каролина Харрикейнз
|36
|54
|5
|Питтсбург Пингвинз
|39
|53
|6
|Вашингтон Кэпиталз
|41
|53
|7
|Торонто Мэйпл Лифс
|37
|51
|8
|Бостон Брюинз
|37
|48
|9
|Детройт Ред Уингз
|40
|41
|10
|Коламбус Блю Джекетс
|37
|37
|11
|Филадельфия Флайерз
|40
|34
|12
|Нью-Джерси Дэвилз
|38
|33
|13
|Нью-Йорк Айлендерс
|32
|32
|14
|Баффало Сэйбрз
|40
|31
|15
|Оттава Сенаторз
|33
|24
|16
|Монреаль Канадиенс
|39
|22