Биатлон. Кубок мира-2021/22 смотреть онлайн 23.01.2022

13:51

Приветствуем всех любителей биатлона! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию женского масс-старта на 12,5 км на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Старт запланирован на 17:15 по московскому времени.