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Биатлон. Кубок мира-2021/22 смотреть онлайн 23.01.2022

Биатлон. Кубок мира-2021/22. Этап 7, Антхольц, Италия
Женщины. 12.5 км Масс-старт
23 января 2022, воскресенье. 17:15 МСК

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13:51
Приветствуем всех любителей биатлона! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию женского масс-старта на 12,5 км на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Старт запланирован на 17:15 по московскому времени.

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