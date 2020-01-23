Биатлон. Кубок мира-2021/22 смотреть онлайн 23.01.2022
Биатлон. Кубок мира-2021/22. Этап 7, Антхольц, Италия
Женщины. 12.5 км Масс-старт
23 января 2022, воскресенье. 17:15 МСК
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13:51
Приветствуем всех любителей биатлона! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию женского масс-старта на 12,5 км на этапе Кубка мира в итальянском Антхольце. Старт запланирован на 17:15 по московскому времени.