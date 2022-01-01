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Вашингтон Уизардс - Бостон Селтикс прямая трансляция 23.01.2022

Стадион: Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр) (Вашингтон, США), вместимость: 20409
23 января 2022, воскресенье. 23:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
Вашингтон Уизардс Бостон Селтикс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Уизардс - Бостон Селтикс, которое состоится 23 Января 2022 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр) (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Бостон Селтикс
Бостон
История личных встреч
31.10.2021 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс115 : 112 ОТБостон Селтикс
28.10.2021 НБА - регулярный чемпионат Бостон Селтикс107 : 116Вашингтон Уизардс
19.05.2021 НБА - плей-офф Квалификация Бостон Селтикс118 : 100Вашингтон Уизардс
01.03.2021 НБА - регулярный чемпионат Бостон Селтикс111 : 110Вашингтон Уизардс
14.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс104 : 91Бостон Селтикс
09.01.2021 НБА - регулярный чемпионат Бостон Селтикс116 : 107Вашингтон Уизардс
13.08.2020 НБА - регулярный чемпионат Бостон Селтикс90 : 96Вашингтон Уизардс
07.01.2020 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс99 : 94Бостон Селтикс
14.11.2019 НБА - регулярный чемпионат Бостон Селтикс140 : 133Вашингтон Уизардс
10.04.2019 НБА - регулярный чемпионат Вашингтон Уизардс110 : 116Бостон Селтикс
Турнирная таблица
Команда Игры В/И
1 Бруклин Нетс 45 0.644
2 Чикаго Буллз 44 0.636
3 Майами Хит 46 0.630
4 Милуоки Бакс 48 0.604
5 Кливленд Кавальерс 46 0.587
6 Филадельфия Сиксерс 45 0.578
7 Шарлотт Хорнетс 46 0.565
8 Торонто Рэпторс 43 0.512
9 Вашингтон Уизардс 46 0.500
10 Бостон Селтикс 47 0.489
11 Нью-Йорк Никс 46 0.478
12 Атланта Хоукс 45 0.444
13 Индиана Пэйсерс 46 0.370
14 Детройт Пистонс 45 0.244
15 Орландо Мэджик 47 0.170

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