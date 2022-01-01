Вашингтон Уизардс - Бостон Селтикс прямая трансляция 23.01.2022
Стадион: Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр) (Вашингтон, США), вместимость: 20409
23 января 2022, воскресенье. 23:30 МСК. НБА - регулярный чемпионат
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Вашингтон Уизардс - Бостон Селтикс, которое состоится 23 Января 2022 года в 23:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Кэпитал Уан-арена (Веризон-центр) (Вашингтон, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Вашингтон Уизардс
Вашингтон
Бостон Селтикс
Бостон
История личных встреч
|31.10.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|115 : 112 ОТ
|28.10.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|107 : 116
|19.05.2021
|НБА - плей-офф
|Квалификация
|118 : 100
|01.03.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|111 : 110
|14.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|104 : 91
|09.01.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 107
|13.08.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|90 : 96
|07.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|99 : 94
|14.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|140 : 133
|10.04.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|110 : 116
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В/И
|1
|Бруклин Нетс
|45
|0.644
|2
|Чикаго Буллз
|44
|0.636
|3
|Майами Хит
|46
|0.630
|4
|Милуоки Бакс
|48
|0.604
|5
|Кливленд Кавальерс
|46
|0.587
|6
|Филадельфия Сиксерс
|45
|0.578
|7
|Шарлотт Хорнетс
|46
|0.565
|8
|Торонто Рэпторс
|43
|0.512
|9
|Вашингтон Уизардс
|46
|0.500
|10
|Бостон Селтикс
|47
|0.489
|11
|Нью-Йорк Никс
|46
|0.478
|12
|Атланта Хоукс
|45
|0.444
|13
|Индиана Пэйсерс
|46
|0.370
|14
|Детройт Пистонс
|45
|0.244
|15
|Орландо Мэджик
|47
|0.170