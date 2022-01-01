Нэшвилл Предаторз - Детройт Ред Уингз 23 Января прямая трансляция
Стадион: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США), вместимость: 17729
23 января 2022, воскресенье. 04:30 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Нэшвилл Предаторз - Детройт Ред Уингз, которое состоится 23 Января 2022 года в 04:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Бриджстоун-Арена (Нэшвилл, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Детройт Ред Уингз
Детройт
Главные тренеры
|Джон Хайнс
|Джефф Блэшилл
История личных встреч
|08.12.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 5
|09.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 7
|07.04.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 3 Б
|26.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|7 : 1
|24.03.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 0
|26.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|5 : 2
|24.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|0 : 2
|14.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|2 : 4
|12.02.2021
|НХЛ - регулярный чемпионат
|3 : 2
|05.11.2019
|НХЛ - регулярный чемпионат
|1 : 6
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
|1
|Флорида Пантерз
|41
|61
|2
|Тампа-Бэй Лайтнинг
|42
|59
|3
|Каролина Харрикейнз
|37
|56
|4
|Нью-Йорк Рейнджерс
|41
|56
|5
|Питтсбург Пингвинз
|40
|55
|6
|Вашингтон Кэпиталз
|41
|53
|7
|Торонто Мэйпл Лифс
|37
|51
|8
|Бостон Брюинз
|37
|48
|9
|Детройт Ред Уингз
|41
|42
|10
|Коламбус Блю Джекетс
|38
|37
|11
|Нью-Йорк Айлендерс
|33
|34
|12
|Филадельфия Флайерз
|40
|34
|13
|Нью-Джерси Дэвилз
|38
|33
|14
|Баффало Сэйбрз
|40
|31
|15
|Оттава Сенаторз
|33
|24
|16
|Монреаль Канадиенс
|39
|22