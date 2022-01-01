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Герта - Бавария 23 Января прямая трансляция

Стадион: Олимпиаштадион (Берлин, Германия), вместимость: 77166
23 января 2022, воскресенье. 19:30 МСК. Германия - Бундеслига, 20-й тур
Герта Бавария

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Герта - Бавария, которое состоится 23 Января 2022 года в 19:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Германия - Бундеслига, 20-й тур, оно проводится на стадионе: Олимпиаштадион (Берлин, Германия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Герта
Берлин
Бавария
Мюнхен
Главные тренеры
Турция Тайфун Коркут
Германия Юлиан Нагельсман
Германия Дино Топпмёллер (и.о.)
История личных встреч
28.08.2021 Германия - Бундеслига Тур 3 Бавария5 : 0Герта
05.02.2021 Германия - Бундеслига Тур 20 Герта0 : 1Бавария
04.10.2020 Германия - Бундеслига Тур 3 Бавария4 : 3Герта
19.01.2020 Германия - Бундеслига Тур 18 Герта0 : 4Бавария
16.08.2019 Германия - Бундеслига Тур 1 Бавария2 : 2Герта
23.02.2019 Германия - Бундеслига Тур 23 Бавария1 : 0Герта
06.02.2019 Кубок Германии 1/8 финала Герта2 : 3 ДВБавария
28.09.2018 Германия - Бундеслига Тур 6 Герта2 : 0Бавария
24.02.2018 Германия - Бундеслига Тур 24 Бавария0 : 0Герта
01.10.2017 Германия - Бундеслига Тур 7 Герта2 : 2Бавария

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