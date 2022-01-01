Сенегал - Кабо-Верде 25 Января прямая трансляция
Стадион: Бафусам (Бафусам, Камерун), вместимость: 20000
25 января 2022, вторник. 19:00 МСК. Кубок африканских наций, 1/8 финала
Главный судья: Лалу Бенбрахам (Алжир);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сенегал - Кабо-Верде, которое состоится 25 Января 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Бафусам (Бафусам, Камерун). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Сенегал
Кабо-Верде
Главные тренеры
|Алиу Сиссе
|Педро Лейтао Брито
История личных встреч
|08.06.2021
|Товарищеские матчи (сборные)
|Товарищеские матчи 1
|2 : 0
|07.10.2017
|ЧМ-2018 - Африка
|Группа D. Тур 5
|0 : 2
|08.10.2016
|ЧМ-2018 - Африка
|Группа D. Тур 1
|2 : 0