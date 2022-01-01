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Сенегал - Кабо-Верде 25 Января прямая трансляция

Стадион: Бафусам (Бафусам, Камерун), вместимость: 20000
25 января 2022, вторник. 19:00 МСК. Кубок африканских наций, 1/8 финала
Главный судья: Лалу Бенбрахам (Алжир);
Сенегал Кабо-Верде

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Сенегал - Кабо-Верде, которое состоится 25 Января 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Бафусам (Бафусам, Камерун). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Сенегал
Кабо-Верде
Главные тренеры
Сенегал Алиу Сиссе
Кабо-Верде Педро Лейтао Брито
История личных встреч
08.06.2021 Товарищеские матчи (сборные) Товарищеские матчи 1 Сенегал2 : 0Кабо-Верде
07.10.2017 ЧМ-2018 - Африка Группа D. Тур 5 Кабо-Верде0 : 2Сенегал
08.10.2016 ЧМ-2018 - Африка Группа D. Тур 1 Сенегал2 : 0Кабо-Верде

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