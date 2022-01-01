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Ноттингем Форест - Барнсли 25 Января прямая трансляция

Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30602
25 января 2022, вторник. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
Ноттингем Форест Барнсли

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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Барнсли, которое состоится 25 Января 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Барнсли
Барнсли
Главные тренеры
Уэльс Стивен Купер
Ирландия Стивен Рид
Швеция Поя Асбаги
История личных встреч
29.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 10 Барнсли1 : 3Ноттингем Форест
30.01.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 27 Ноттингем Форест0 : 0Барнсли
21.11.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 12 Барнсли2 : 0Ноттингем Форест
05.09.2020 Англия - Кубок лиги 1-й раунд Барнсли1 : 0Ноттингем Форест
19.07.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 45 Барнсли1 : 0Ноттингем Форест
21.09.2019 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 8 Ноттингем Форест1 : 0Барнсли
24.04.2018 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 40 Ноттингем Форест3 : 0Барнсли
15.08.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 3 Барнсли2 : 1Ноттингем Форест
02.01.2017 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 25 Ноттингем Форест0 : 1Барнсли
25.11.2016 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 18 Барнсли2 : 5Ноттингем Форест

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