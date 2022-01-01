Ноттингем Форест - Барнсли 25 Января прямая трансляция
Стадион: Сити Граунд (Ноттингем, Англия), вместимость: 30602
25 января 2022, вторник. 22:45 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур
Главный судья: Майкл Солсбери (Англия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Ноттингем Форест - Барнсли, которое состоится 25 Января 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 26-й тур, оно проводится на стадионе: Сити Граунд (Ноттингем, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Ноттингем Форест
Ноттингем
Барнсли
Барнсли
Главные тренеры
|Стивен Купер
|Стивен Рид
|Поя Асбаги
История личных встреч
|29.09.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 10
|1 : 3
|30.01.2021
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 27
|0 : 0
|21.11.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 12
|2 : 0
|05.09.2020
|Англия - Кубок лиги
|1-й раунд
|1 : 0
|19.07.2020
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 45
|1 : 0
|21.09.2019
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 8
|1 : 0
|24.04.2018
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 40
|3 : 0
|15.08.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 3
|2 : 1
|02.01.2017
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 25
|0 : 1
|25.11.2016
|Англия - Чемпионшип
|Чемпионшип. Тур 18
|2 : 5