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Колорадо Эвеланш - Чикаго Блэкхоукс 25 Января прямая трансляция

Стадион: Болл-Арена (Денвер, США), вместимость: 18147
25 января 2022, вторник. 05:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Колорадо Эвеланш Чикаго Блэкхоукс

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Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Колорадо Эвеланш - Чикаго Блэкхоукс, которое состоится 25 Января 2022 года в 05:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Болл-Арена (Денвер, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Колорадо Эвеланш
Денвер
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
Главные тренеры
КанадаДжаред Беднар
КанадаДерек Кинг (и.о.)
История личных встреч
05.01.2022 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 4 ОТКолорадо Эвеланш
14.10.2021 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 2Чикаго Блэкхоукс
22.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш3 : 5Чикаго Блэкхоукс
19.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс1 : 4Колорадо Эвеланш
01.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш7 : 3Чикаго Блэкхоукс
30.11.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 5Колорадо Эвеланш
25.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс2 : 1 ОТКолорадо Эвеланш
23.03.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш4 : 2Чикаго Блэкхоукс
23.02.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Чикаго Блэкхоукс3 : 5Колорадо Эвеланш
30.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Колорадо Эвеланш2 : 3 ОТЧикаго Блэкхоукс
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1 Флорида Пантерз42 61
2 Тампа-Бэй Лайтнинг43 61
3 Нью-Йорк Рейнджерс42 58
4 Питтсбург Пингвинз41 57
5 Каролина Харрикейнз38 56
6 Вашингтон Кэпиталз42 55
7 Торонто Мэйпл Лифс38 53
8 Бостон Брюинз38 50
9 Детройт Ред Уингз42 42
10 Коламбус Блю Джекетс39 37
11 Нью-Джерси Дэвилз40 35
12 Нью-Йорк Айлендерс34 34
13 Филадельфия Флайерз41 34
14 Баффало Сэйбрз41 33
15 Оттава Сенаторз35 27
16 Монреаль Канадиенс40 23

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