Кот-д'Ивуар - Египет 26 Января прямая трансляция
Стадион: Дуала (Дуала, Камерун), вместимость: 50000
26 января 2022, среда. 19:00 МСК. Кубок африканских наций, 1/8 финала
Главный судья: Жан Жак Ндала Нгамбо (ДР Конго);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кот-д'Ивуар - Египет, которое состоится 26 Января 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Дуала (Дуала, Камерун). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Кот-д'Ивуар
Египет
Главные тренеры
|Патрис Бомель
|Карлуш Мануэл Бриту Леал Куэйруш
История личных встреч
|14.01.2013
|Товарищеские матчи (сборные)
|Январь 2013
|4 : 2
|07.02.2008
|Кубок африканских наций
|1/2 финала
|1 : 4