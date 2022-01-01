Свернуть список

Кот-д'Ивуар - Египет 26 Января прямая трансляция

Стадион: Дуала (Дуала, Камерун), вместимость: 50000
26 января 2022, среда. 19:00 МСК. Кубок африканских наций, 1/8 финала
Главный судья: Жан Жак Ндала Нгамбо (ДР Конго);
Кот-д'Ивуар Египет

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Кот-д'Ивуар - Египет, которое состоится 26 Января 2022 года в 19:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, 1/8 финала, оно проводится на стадионе: Дуала (Дуала, Камерун). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Кот-д'Ивуар
Египет
Главные тренеры
Франция Патрис Бомель
Португалия Карлуш Мануэл Бриту Леал Куэйруш
История личных встреч
14.01.2013 Товарищеские матчи (сборные) Январь 2013 Кот-д'Ивуар4 : 2Египет
07.02.2008 Кубок африканских наций 1/2 финала Кот-д'Ивуар1 : 4Египет

Отзывы и комментарии к матчу

Социальные комментарии Cackle
Рекомендуем

Новости футбола

 Все новости

Обзоры матчей

 Все обзоры
Copyright © 2009-2021
Спорт
Информация
Чемпионаты
Кубки
Мы в соцсетях
Все права на онлайн трансляции принадлежат их законным владельцам. Наличие онлайн трансляции на нашем сайте подразумевает лишь размещение гиперссылок с общедоступных видео хостингов.Мы ни в коей мере не претендуем на обозначение нашего авторского права на данные материалы.
Авторизация close