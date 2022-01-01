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Буркина-Фасо - Тунис 29 Января прямая трансляция

Стадион: Румде Аджия (Гаруа, Камерун), вместимость: 22000
29 января 2022, суббота. 22:00 МСК. Кубок африканских наций, 1/4 финала
Буркина-Фасо Тунис

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Буркина-Фасо - Тунис, которое состоится 29 Января 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Румде Аджия (Гаруа, Камерун). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Буркина-Фасо
Тунис
Главные тренеры
Буркина-Фасо Каму Мало
Тунис Мондер Кебайер
История личных встреч
28.01.2017 Кубок африканских наций 1/4 финала Буркина-Фасо2 : 0Тунис
Турнирная таблица
1/8 финала
Буркина-Фасо
Габон
1 : 1 7 : 6
Нигерия
Тунис
0 : 1
Гвинея
Гамбия
0 : 1
Камерун
Коморские острова
2 : 1
Сенегал
Кабо-Верде
2 : 0
Марокко
Малави
2 : 1
Кот-д'Ивуар
Египет
0 : 0 4 : 5
Мали
Экваториальная Гвинея
0 : 0 5 : 6
1/4 финала
Гамбия
Камерун
29.01
Буркина-Фасо
Тунис
29.01
Египет
Марокко
30.01
Сенегал
Экваториальная Гвинея
30.01
1/2 финала
QF1
QF2
02.02
QF3
QF4
03.02
За 3-е место
LSF1
LSF2
06.02
Финал
SF1
SF2
06.02

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