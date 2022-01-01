Буркина-Фасо - Тунис 29 Января прямая трансляция
Стадион: Румде Аджия (Гаруа, Камерун), вместимость: 22000
29 января 2022, суббота. 22:00 МСК. Кубок африканских наций, 1/4 финала
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Буркина-Фасо - Тунис, которое состоится 29 Января 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Кубок африканских наций, 1/4 финала, оно проводится на стадионе: Румде Аджия (Гаруа, Камерун). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Буркина-Фасо
Тунис
Главные тренеры
|Каму Мало
|Мондер Кебайер
История личных встреч
|28.01.2017
|Кубок африканских наций
|1/4 финала
|2 : 0
Турнирная таблица
1/8 финала
| Буркина-Фасо
Габон
|1 : 1 7 : 6
| Нигерия
Тунис
|0 : 1
| Гвинея
Гамбия
|0 : 1
| Камерун
Коморские острова
|2 : 1
| Сенегал
Кабо-Верде
|2 : 0
| Марокко
Малави
|2 : 1
| Кот-д'Ивуар
Египет
|0 : 0 4 : 5
| Мали
Экваториальная Гвинея
|0 : 0 5 : 6
1/4 финала
| Гамбия
Камерун
|29.01
| Буркина-Фасо
Тунис
|29.01
| Египет
Марокко
|30.01
| Сенегал
Экваториальная Гвинея
|30.01
1/2 финала
| QF1
QF2
|02.02
| QF3
QF4
|03.02
За 3-е место
| LSF1
LSF2
|06.02
Финал
| SF1
SF2
|06.02