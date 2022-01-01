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Мидлсбро - Ковентри Сити 29 Января прямая трансляция

Стадион: Риверсайд (Мидлсбро, Англия), вместимость: 35100
29 января 2022, суббота. 18:00 МСК. Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 29-й тур
Главный судья: Мэтт Донохью (Англия);
Мидлсбро Ковентри Сити

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Мидлсбро - Ковентри Сити, которое состоится 29 Января 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Чемпионшип, Чемпионшип. 29-й тур, оно проводится на стадионе: Риверсайд (Мидлсбро, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Мидлсбро
Мидлсбро
Ковентри Сити
Ковентри
Главные тренеры
Англия Крис Уилдер
Англия Марк Робинс
История личных встреч
11.09.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 6 Ковентри Сити2 : 0Мидлсбро
02.03.2021 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 34 Ковентри Сити1 : 2Мидлсбро
27.10.2020 Англия - Чемпионшип Чемпионшип. Тур 8 Мидлсбро2 : 0Ковентри Сити
Турнирная таблица
КомандаИгрыОчки
1
Повышение
Фулхэм27 57
2
Повышение
Блэкберн Роверс28 52
3
Плей-офф за повышение
Борнмут27 49
4
Плей-офф за повышение
Куинз Парк Рейнджерс27 48
5
Плей-офф за повышение
Вест Бромвич Альбион28 45
6
Плей-офф за повышение
Хаддерсфилд Таун28 44
7 Ноттингем Форест28 43
8 Мидлсбро27 42
9 Ковентри Сити26 40
10 Лутон Таун26 38
11 Сток Сити27 38
12 Шеффилд Юнайтед25 36
13 Престон Норт Энд27 36
14 Блэкпул27 36
15 Миллуолл26 33
16 Бристоль Сити28 33
17 Суонси Сити25 32
18 Бирмингем Сити28 32
19 Халл Сити27 29
20 Кардифф Сити26 23
21 Рединг27 22
22
Зона вылета
Питерборо Юнайтед26 20
23
Зона вылета
Дерби Каунти27 14
24
Зона вылета
Барнсли26 14

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