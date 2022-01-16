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Питтсбург Пингвинз - Детройт Ред Уингз 29 Января прямая трансляция

Стадион: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США), вместимость: 18673
29 января 2022, суббота. 03:00 МСК. НХЛ - регулярный чемпионат
Питтсбург Пингвинз Детройт Ред Уингз

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Питтсбург Пингвинз - Детройт Ред Уингз, которое состоится 29 Января 2022 года в 03:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НХЛ - регулярный чемпионат, оно проводится на стадионе: Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена (Питтсбург, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Детройт Ред Уингз
Детройт
Главные тренеры
СШАМайк Салливан
СШАДжефф Блэшилл
История личных встреч
08.10.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Детройт Ред Уингз4 : 2 БПиттсбург Пингвинз
03.10.2021 НХЛ - предсезонные матчи НХЛ - предсезонные матчи Питтсбург Пингвинз5 : 1 БДетройт Ред Уингз
16.02.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз5 : 1Детройт Ред Уингз
18.01.2020 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз1 : 2 ОТПиттсбург Пингвинз
08.12.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз3 : 5Питтсбург Пингвинз
05.04.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз4 : 1Детройт Ред Уингз
03.04.2019 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз4 : 1Питтсбург Пингвинз
28.12.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз5 : 2Детройт Ред Уингз
28.03.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Детройт Ред Уингз5 : 2Питтсбург Пингвинз
13.01.2018 НХЛ - регулярный чемпионат Питтсбург Пингвинз4 : 1Детройт Ред Уингз
Турнирная таблица
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз442352329179-1266573,9
2 Колорадо Эвеланш412343038171-1216376,8
3 Тампа-Бэй Лайтнинг4421623210152-1256371,6
4 Каролина Харрикейнз402531029143-966075,0
5 Питтсбург Пингвинз4322324210146-1136069,8
6 Нью-Йорк Рейнджерс4424131312135-1156068,2
7 Нэшвилл Предаторз4521512214140-1235864,4
8 Сент-Луис Блюз4323122312152-1175766,3
9 Торонто Мэйпл Лифс3921321210133-1035570,5
10 Вашингтон Кэпиталз4419222712140-1225562,5
11 Миннесота Уайлд3817443010149-1155369,7
12 Вегас Голден Найтс4420231216150-1335360,2
13 Анахайм Дакс4615434416138-1345256,5
14 Бостон Брюинз4021211213125-1115163,8
15 Лос-Анджелес Кингз4418222416124-1205056,8
16 Калгари Флэймз3917120613127-994659,0
17 Даллас Старз4015521116120-1214657,5
18 Сан-Хосе Шаркс4315611119119-1324653,5
19 Эдмонтон Ойлерз3916230216128-1304456,4
20 Ванкувер Кэнакс4314233219110-1204350,0
21 Детройт Ред Уингз4311611519118-1474248,8
22 Виннипег Джетс4014214316115-1244151,3
23 Коламбус Блю Джекетс4112431021126-1483947,6
24 Чикаго Блэкхоукс439431620107-1423945,3
25 Нью-Йорк Айлендерс361311331586-973650,0
26 Нью-Джерси Дэвилз4210414122120-1483541,7
27 Филадельфия Флайерз4310304422106-1483439,5
28 Баффало Сэйбрз4210121622111-1473339,3
29 Сиэтл Кракен4312111325114-1533237,2
30 Оттава Сенаторз3711111320105-1283040,5
31 Аризона Койотс41730402792-1582429,3
32 Монреаль Канадиенс42701072794-1592327,4
Восточная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз442352329179-1266573,9
2 Тампа-Бэй Лайтнинг4421623210152-1256371,6
3 Каролина Харрикейнз402531029143-966075,0
4 Питтсбург Пингвинз4322324210146-1136069,8
5 Нью-Йорк Рейнджерс4424131312135-1156068,2
6 Торонто Мэйпл Лифс3921321210133-1035570,5
7 Вашингтон Кэпиталз4419222712140-1225562,5
8 Бостон Брюинз4021211213125-1115163,8
9 Детройт Ред Уингз4311611519118-1474248,8
10 Коламбус Блю Джекетс4112431021126-1483947,6
11 Нью-Йорк Айлендерс361311331586-973650,0
12 Нью-Джерси Дэвилз4210414122120-1483541,7
13 Филадельфия Флайерз4310304422106-1483439,5
14 Баффало Сэйбрз4210121622111-1473339,3
15 Оттава Сенаторз3711111320105-1283040,5
16 Монреаль Канадиенс42701072794-1592327,4
Западная Конференция
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш412343038171-1216376,8
2 Нэшвилл Предаторз4521512214140-1235864,4
3 Сент-Луис Блюз4323122312152-1175766,3
4 Миннесота Уайлд3817443010149-1155369,7
5 Вегас Голден Найтс4420231216150-1335360,2
6 Анахайм Дакс4615434416138-1345256,5
7 Лос-Анджелес Кингз4418222416124-1205056,8
8 Калгари Флэймз3917120613127-994659,0
9 Даллас Старз4015521116120-1214657,5
10 Сан-Хосе Шаркс4315611119119-1324653,5
11 Эдмонтон Ойлерз3916230216128-1304456,4
12 Ванкувер Кэнакс4314233219110-1204350,0
13 Виннипег Джетс4014214316115-1244151,3
14 Чикаго Блэкхоукс439431620107-1423945,3
15 Сиэтл Кракен4312111325114-1533237,2
16 Аризона Койотс41730402792-1582429,3
Столичный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Каролина Харрикейнз402531029143-966075,0
2 Питтсбург Пингвинз4322324210146-1136069,8
3 Нью-Йорк Рейнджерс4424131312135-1156068,2
4 Вашингтон Кэпиталз4419222712140-1225562,5
5 Коламбус Блю Джекетс4112431021126-1483947,6
6 Нью-Йорк Айлендерс361311331586-973650,0
7 Нью-Джерси Дэвилз4210414122120-1483541,7
8 Филадельфия Флайерз4310304422106-1483439,5
Атлантический дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Флорида Пантерз442352329179-1266573,9
2 Тампа-Бэй Лайтнинг4421623210152-1256371,6
3 Торонто Мэйпл Лифс3921321210133-1035570,5
4 Бостон Брюинз4021211213125-1115163,8
5 Детройт Ред Уингз4311611519118-1474248,8
6 Баффало Сэйбрз4210121622111-1473339,3
7 Оттава Сенаторз3711111320105-1283040,5
8 Монреаль Канадиенс42701072794-1592327,4
Центральный дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Колорадо Эвеланш412343038171-1216376,8
2 Нэшвилл Предаторз4521512214140-1235864,4
3 Сент-Луис Блюз4323122312152-1175766,3
4 Миннесота Уайлд3817443010149-1155369,7
5 Даллас Старз4015521116120-1214657,5
6 Виннипег Джетс4014214316115-1244151,3
7 Чикаго Блэкхоукс439431620107-1423945,3
8 Аризона Койотс41730402792-1582429,3
Тихоокеанский дивизион
КомандаИгрыВВОВБПБПОП Шайбы Очки% очков
1 Вегас Голден Найтс4420231216150-1335360,2
2 Анахайм Дакс4615434416138-1345256,5
3 Лос-Анджелес Кингз4418222416124-1205056,8
4 Калгари Флэймз3917120613127-994659,0
5 Сан-Хосе Шаркс4315611119119-1324653,5
6 Эдмонтон Ойлерз3916230216128-1304456,4
7 Ванкувер Кэнакс4314233219110-1204350,0
8 Сиэтл Кракен4312111325114-1533237,2

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