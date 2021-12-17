Интер - Салернитана 04 Марта прямая трансляция
Стадион: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия), вместимость: 82995
04 марта 2022, пятница. 22:45 МСК. Италия - Серия А, 28-й тур
Главный судья: Ливио Маринелли (Италия);
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Интер М - Салернитана, которое состоится 04 Марта 2022 года в 22:45 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Италия - Серия А, 28-й тур, оно проводится на стадионе: Сан-Сиро (Джузеппе Меацца) (Милан, Италия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Интер М
Милан
Салернитана
Салерно
Главные тренеры
|Симоне Индзаги
|Давиде Никола
История личных встреч
|17.12.2021
|Италия - Серия А
|Тур 18
|0 : 5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Наполи
|27
|17
|6
|4
|49-19
|57
|70,4
| 2
Лига чемпионов
|Милан
|27
|17
|6
|4
|53-29
|57
|70,4
| 3
Лига чемпионов
|Интер М
|26
|16
|7
|3
|55-22
|55
|70,5
| 4
Лига чемпионов
|Ювентус
|27
|14
|8
|5
|41-25
|50
|61,7
| 5
Лига Европы
|Аталанта
|26
|13
|8
|5
|50-30
|47
|60,3
| 6
Лига Европы
|Рома
|27
|13
|5
|9
|45-34
|44
|54,3
| 7
Квалификация Лиги конференций
|Лацио
|27
|12
|7
|8
|54-42
|43
|53,1
|8
|Фиорентина
|26
|13
|3
|10
|45-36
|42
|53,8
|9
|Верона
|27
|11
|7
|9
|52-43
|40
|49,4
|10
|Сассуоло
|27
|9
|9
|9
|45-45
|36
|44,4
|11
|Торино
|26
|9
|6
|11
|33-28
|33
|42,3
|12
|Болонья
|26
|9
|5
|12
|32-42
|32
|41,0
|13
|Эмполи
|27
|8
|7
|12
|40-53
|31
|38,3
|14
|Удинезе
|25
|5
|11
|9
|32-42
|26
|34,7
|15
|Сампдория
|27
|7
|5
|15
|35-46
|26
|32,1
|16
|Специя
|27
|7
|5
|15
|28-49
|26
|32,1
|17
|Кальяри
|27
|5
|10
|12
|28-48
|25
|30,9
| 18
Зона вылета
|Венеция
|26
|5
|7
|14
|24-47
|22
|28,2
| 19
Зона вылета
|Дженоа
|27
|1
|14
|12
|22-47
|17
|21,0
| 20
Зона вылета
|Салернитана
|25
|3
|6
|16
|20-56
|15
|20,0