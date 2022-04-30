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Порту - Визела 30 Апреля прямая трансляция

Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
30 апреля 2022, суббота. 21:00 МСК. Португалия - Примейра, 32-й тур
Порту
Визела

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Визела, которое состоится 30 Апреля 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Порту
      Порту
      Визела
      Визела
      Главные тренеры
      ПортугалияСержиу Консейсау
      ПортугалияАльваро Пачеко
      История личных встреч
      12.01.2022 Кубок Португалии 1/4 финала Визела1 : 3Порту
      19.12.2021 Португалия - Примейра Тур 15 Визела0 : 4Порту
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Порту31264179-208288,2
      2
      Лига чемпионов
      		Спортинг31244362-207681,7
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Бенфика31215575-296873,1
      4
      Лига конференций
      		Брага31178648-285963,4
      5
      Лига конференций
      		Жил Висенте301211742-324752,2
      6 Витория Гимарайнш301261242-384246,7
      7 Эшторил328131134-383738,5
      8 Маритиму319101238-413739,8
      9 Пасуш де Феррейра30991227-383640,0
      10 Санта-Клара318121135-493638,7
      11 Портимоненсе31981428-413537,6
      12 Боавишта316151034-483335,5
      13 Фамаликан326131336-463132,3
      14 Визела306111331-482932,2
      15 Арока30691528-512730,0
      16
      Стыковая зона
      		Морейренсе31681728-472628,0
      17
      Зона вылета
      		Тондела30741937-602527,8
      18
      Зона вылета
      		Белененсеш315101621-512526,9

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