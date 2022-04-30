Порту - Визела 30 Апреля прямая трансляция
Стадион: Драгау (Порту, Португалия), вместимость: 50399
30 апреля 2022, суббота. 21:00 МСК. Португалия - Примейра, 32-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Порту - Визела, которое состоится 30 Апреля 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Португалия - Примейра, 32-й тур, оно проводится на стадионе: Драгау (Порту, Португалия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Порту
Порту
Визела
Визела
Главные тренеры
|Сержиу Консейсау
|Альваро Пачеко
История личных встреч
|12.01.2022
|Кубок Португалии
|1/4 финала
|1 : 3
|19.12.2021
|Португалия - Примейра
|Тур 15
|0 : 4
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Порту
|31
|26
|4
|1
|79-20
|82
|88,2
| 2
Лига чемпионов
|Спортинг
|31
|24
|4
|3
|62-20
|76
|81,7
| 3
Квалификация Лиги чемпионов
|Бенфика
|31
|21
|5
|5
|75-29
|68
|73,1
| 4
Лига конференций
|Брага
|31
|17
|8
|6
|48-28
|59
|63,4
| 5
Лига конференций
|Жил Висенте
|30
|12
|11
|7
|42-32
|47
|52,2
|6
|Витория Гимарайнш
|30
|12
|6
|12
|42-38
|42
|46,7
|7
|Эшторил
|32
|8
|13
|11
|34-38
|37
|38,5
|8
|Маритиму
|31
|9
|10
|12
|38-41
|37
|39,8
|9
|Пасуш де Феррейра
|30
|9
|9
|12
|27-38
|36
|40,0
|10
|Санта-Клара
|31
|8
|12
|11
|35-49
|36
|38,7
|11
|Портимоненсе
|31
|9
|8
|14
|28-41
|35
|37,6
|12
|Боавишта
|31
|6
|15
|10
|34-48
|33
|35,5
|13
|Фамаликан
|32
|6
|13
|13
|36-46
|31
|32,3
|14
|Визела
|30
|6
|11
|13
|31-48
|29
|32,2
|15
|Арока
|30
|6
|9
|15
|28-51
|27
|30,0
| 16
Стыковая зона
|Морейренсе
|31
|6
|8
|17
|28-47
|26
|28,0
| 17
Зона вылета
|Тондела
|30
|7
|4
|19
|37-60
|25
|27,8
| 18
Зона вылета
|Белененсеш
|31
|5
|10
|16
|21-51
|25
|26,9