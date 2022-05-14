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Метц - Анже 14 Мая прямая трансляция

Стадион: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция), вместимость: 26304
14 мая 2022, суббота. 22:00 МСК. Франция - Лига 1, 37-й тур
Метц
Анже

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Метц - Анже, которое состоится 14 Мая 2022 года в 22:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Франция - Лига 1, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Мунисипал Сейнт-Симфорьен (Метц, Франция). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Метц
      Метц
      Анже
      Анже
      Главные тренеры
      Франция Фредерик Антонетти
      Франция Жеральд Батикл
      История личных встреч
      03.10.2021 Франция - Лига 1 Тур 9 Анже3 : 2Метц
      03.03.2021 Франция - Лига 1 Тур 28 Метц0 : 1Анже
      18.10.2020 Франция - Лига 1 Тур 7 Анже1 : 1Метц
      24.08.2019 Франция - Лига 1 Тур 3 Анже3 : 0Метц
      06.05.2018 Франция - Лига 1 Тур 36 Метц1 : 2Анже
      12.12.2017 Франция - Кубок лиги 1/8 финала Анже1 : 0Метц
      17.09.2017 Франция - Лига 1 Тур 6 Анже0 : 1Метц
      28.01.2017 Франция - Лига 1 Тур 22 Анже2 : 1Метц
      27.08.2016 Франция - Лига 1 Тур 3 Метц2 : 0Анже
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи ОчкиШтраф% очков
      1
      Лига чемпионов
      		ПСЖ36248481-368074,1
      2
      Лига чемпионов
      		Марсель36208859-366863,0
      3
      Квалификация Лиги чемпионов
      		Монако36198959-366560,2
      4
      Лига Европы
      		Ницца361971048-3163-159,3
      5
      Лига конференций
      		Ренн361951278-386257,4
      6 Страсбург361612859-396055,6
      7 Ланс3616101057-455853,7
      8 Лион3615111061-4855-151,9
      9 Нант361591252-445450,0
      10 Лилль3613121143-455147,2
      11 Брест361391445-494844,4
      12 Реймс3610131339-404339,8
      13 Монпелье361271749-554339,8
      14 Анже369111642-543835,2
      15 Труа369101735-493734,3
      16 Клермон36991837-663633,3
      17 Лорьян368101834-623431,5
      18
      Стыковая зона
      		Сент-Этьен367101940-743128,7
      19
      Зона вылета
      		Метц365131834-642825,9
      20
      Зона вылета
      		Бордо365121948-892725,0

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