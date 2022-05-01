Бетис - Гранада 15 Мая прямая трансляция
Стадион: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания), вместимость: 56432
15 мая 2022, воскресенье. 20:30 МСК. Испания - Примера, 37-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бетис - Гранада, которое состоится 15 Мая 2022 года в 20:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Испания - Примера, 37-й тур, оно проводится на стадионе: Бенито Вильямарин (Севилья, Испания). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бетис
Севилья
Гранада
Гранада
Главные тренеры
|Мануэль Пеллегрини
|Айтор Каранка
История личных встреч
|13.09.2021
|Испания - Примера
|Тур 4
|1 : 2
|10.05.2021
|Испания - Примера
|Тур 35
|2 : 1
|20.12.2020
|Испания - Примера
|Тур 14
|2 : 0
|15.06.2020
|Испания - Примера
|Тур 29
|2 : 2
|27.10.2019
|Испания - Примера
|Тур 10
|1 : 0
|17.02.2017
|Испания - Примера
|Тур 23
|4 : 1
|16.09.2016
|Испания - Примера
|Тур 4
|2 : 2
|06.03.2016
|Испания - Примера
|Тур 28
|2 : 0
|24.10.2015
|Испания - Примера
|Тур 9
|1 : 1
|16.02.2014
|Испания - Примера
|Тур 24
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Реал Мадрид
|36
|26
|6
|4
|79-30
|84
|77,8
| 2
Лига чемпионов
|Барселона
|36
|21
|9
|6
|68-36
|72
|66,7
| 3
Лига чемпионов
|Атлетико М
|36
|20
|7
|9
|62-41
|67
|62,0
| 4
Лига чемпионов
|Севилья
|36
|17
|15
|4
|51-29
|66
|61,1
| 5
Лига Европы
|Бетис
|36
|18
|7
|11
|60-40
|61
|56,5
| 6
Лига Европы
|Реал Сосьедад
|36
|16
|11
|9
|37-34
|59
|54,6
| 7
Квалификация Лиги конференций
|Вильярреал
|36
|15
|11
|10
|60-35
|56
|51,9
|8
|Атлетик Б
|36
|13
|13
|10
|41-35
|52
|48,1
|9
|Осасуна
|36
|12
|11
|13
|37-47
|47
|43,5
|10
|Валенсия
|36
|10
|14
|12
|45-52
|44
|40,7
|11
|Сельта
|36
|11
|10
|15
|42-41
|43
|39,8
|12
|Райо Вальекано
|36
|11
|9
|16
|36-44
|42
|38,9
|13
|Эспаньол
|36
|10
|10
|16
|39-52
|40
|37,0
|14
|Эльче
|36
|10
|9
|17
|37-50
|39
|36,1
|15
|Хетафе
|36
|8
|14
|14
|32-38
|38
|35,2
|16
|Гранада
|36
|8
|13
|15
|44-59
|37
|34,3
|17
|Кадис
|36
|7
|14
|15
|33-50
|35
|32,4
| 18
Зона вылета
|Мальорка
|36
|8
|9
|19
|32-62
|33
|30,6
| 19
Зона вылета
|Алавес
|36
|8
|7
|21
|30-61
|31
|28,7
| 20
Зона вылета
|Леванте
|36
|6
|11
|19
|44-73
|29
|26,9