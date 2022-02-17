Голден Стэйт Уорриорз - Даллас Маверикс прямая трансляция 19.05.2022
Стадион: Чейз Центр (Сан-Франциско, США), вместимость: 18064
19 мая 2022, четверг. 04:00 МСК. НБА - плей-офф, Финал - Запад. 1-й матч
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Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Голден Стэйт Уорриорз - Даллас Маверикс, которое состоится 19 Мая 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - плей-офф, Финал - Запад. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Чейз Центр (Сан-Франциско, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Даллас Маверикс
Даллас
Главные тренеры
|Стив Керр
|Джейсон Кидд
История личных встреч
|04.03.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|122 : 113
|28.02.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|101 : 107
|26.01.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|130 : 92
|06.01.2022
|НБА - регулярный чемпионат
|99 : 82
|28.04.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|103 : 133
|07.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|134 : 132
|05.02.2021
|НБА - регулярный чемпионат
|116 : 147
|15.01.2020
|НБА - регулярный чемпионат
|97 : 124
|29.12.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|121 : 141
|21.11.2019
|НБА - регулярный чемпионат
|142 : 94
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Мячи
QFE2
| Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс131 : 111
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс112 : 97
Торонто Рэпторс
Торонто Рэпторс101 : 104 ОТ
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс110 : 102
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия Сиксерс88 : 103
Торонто Рэпторс
Торонто Рэпторс97 : 132
Филадельфия Сиксерс
4
2
669
619
QFE1
| Майами Хит
Атланта Хоукс
Майами Хит115 : 91
Атланта Хоукс
Майами Хит115 : 105
Атланта Хоукс
Атланта Хоукс111 : 110
Майами Хит
Атланта Хоукс86 : 110
Майами Хит
Майами Хит97 : 94
Атланта Хоукс
4
1
547
487
QFE4
| Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс115 : 114
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс114 : 107
Бруклин Нетс
Бруклин Нетс103 : 109
Бостон Селтикс
Бруклин Нетс112 : 116
Бостон Селтикс
4
0
454
436
QFE3
| Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс93 : 86
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс110 : 114
Чикаго Буллз
Чикаго Буллз81 : 111
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз95 : 119
Милуоки Бакс
Милуоки Бакс116 : 100
Чикаго Буллз
4
1
549
476
1/4 финала - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Мячи
QFW2
| Даллас Маверикс
Юта Джаз
Даллас Маверикс93 : 99
Юта Джаз
Даллас Маверикс110 : 104
Юта Джаз
Юта Джаз118 : 126
Даллас Маверикс
Юта Джаз100 : 99
Даллас Маверикс
Даллас Маверикс102 : 77
Юта Джаз
Юта Джаз96 : 98
Даллас Маверикс
4
2
628
594
QFW4
| Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз117 : 130
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз124 : 96
Миннесота Тимбервулвз
Миннесота Тимбервулвз95 : 104
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз119 : 118
Мемфис Гриззлиз
Мемфис Гриззлиз111 : 109
Миннесота Тимбервулвз
Миннесота Тимбервулвз106 : 114
Мемфис Гриззлиз
4
2
688
655
QFW3
| Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз123 : 107
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз126 : 106
Денвер Наггетс
Денвер Наггетс113 : 118
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс126 : 121
Голден Стэйт Уорриорз
Голден Стэйт Уорриорз102 : 98
Денвер Наггетс
4
1
590
550
QFW1
| Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз110 : 99
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз114 : 125
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан Пеликанс111 : 114
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс118 : 103
Финикс Санз
Финикс Санз112 : 97
Нью-Орлеан Пеликанс
Нью-Орлеан Пеликанс109 : 115
Финикс Санз
4
2
668
659
1/2 финала - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Мячи
SFE2
| Бостон Селтикс
Милуоки Бакс
Бостон Селтикс89 : 101
Милуоки Бакс
Бостон Селтикс109 : 86
Милуоки Бакс
Милуоки Бакс103 : 101
Бостон Селтикс
Милуоки Бакс108 : 116
Бостон Селтикс
Бостон Селтикс107 : 110
Милуоки Бакс
Милуоки Бакс95 : 108
Бостон Селтикс
Бостон Селтикс109 : 81
Милуоки Бакс
4
3
739
684
SFE1
| Майами Хит
Филадельфия Сиксерс
Майами Хит106 : 92
Филадельфия Сиксерс
Майами Хит119 : 103
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия Сиксерс99 : 79
Майами Хит
Филадельфия Сиксерс116 : 108
Майами Хит
Майами Хит120 : 85
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия Сиксерс90 : 99
Майами Хит
4
2
631
585
1/2 финала - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Мячи
SFW2
| Мемфис Гриззлиз
Голден Стэйт Уорриорз
Мемфис Гриззлиз116 : 117
Голден Стэйт Уорриорз
Мемфис Гриззлиз106 : 101
Голден Стэйт Уорриорз
Голден Стэйт Уорриорз142 : 112
Мемфис Гриззлиз
Голден Стэйт Уорриорз101 : 98
Мемфис Гриззлиз
Мемфис Гриззлиз134 : 95
Голден Стэйт Уорриорз
Голден Стэйт Уорриорз110 : 96
Мемфис Гриззлиз
2
4
662
666
SFW1
| Финикс Санз
Даллас Маверикс
Финикс Санз121 : 114
Даллас Маверикс
Финикс Санз129 : 109
Даллас Маверикс
Даллас Маверикс103 : 94
Финикс Санз
Даллас Маверикс111 : 101
Финикс Санз
Финикс Санз110 : 80
Даллас Маверикс
Даллас Маверикс113 : 86
Финикс Санз
Финикс Санз90 : 123
Даллас Маверикс
3
4
731
753
Финал - Восток
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Мячи
FE
| Майами Хит
Бостон Селтикс
Майами Хит118 : 107
Бостон Селтикс
Майами Хит20.05
Бостон Селтикс
Бостон Селтикс22.05
Майами Хит
Бостон Селтикс24.05
Майами Хит
Майами Хит26.05
Бостон Селтикс
Бостон Селтикс28.05
Майами Хит
Майами Хит30.05
Бостон Селтикс
1
0
118
107
Финал - Запад
|Метка
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|Выигрыши
|Мячи
FW
| Голден Стэйт Уорриорз
Даллас Маверикс
Голден Стэйт Уорриорз19.05
Даллас Маверикс
Голден Стэйт Уорриорз21.05
Даллас Маверикс
Даллас Маверикс23.05
Голден Стэйт Уорриорз
Даллас Маверикс25.05
Голден Стэйт Уорриорз
Голден Стэйт Уорриорз27.05
Даллас Маверикс
Даллас Маверикс29.05
Голден Стэйт Уорриорз
Голден Стэйт Уорриорз31.05
Даллас Маверикс
0
0
0
0