Канада - Швейцария 21 Мая прямая трансляция
Стадион: Ледовый дворец (Хельсинки, Финляндия), вместимость: 8200
21 Мая 2022 года в 16:20 (+03:00). ЧМ-2022, Группа A
0'
20'
40'
60'
Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица
Многие хоккейные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Канада - Швейцария, которое состоится 21 Мая 2022 года в 16:20 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022, оно проводится на стадионе: Ледовый дворец (Хельсинки, Финляндия). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Канада
Швейцария
Главные тренеры
|Клод Жюльен
|Патрик Фишер
История личных встреч
|23.05.2019
|ЧМ-2019
|1/4 финала
|3 : 2 ОТ
|19.05.2018
|ЧМ-2018
|1/2 финала
|2 : 3
|15.02.2018
|Олимпийские игры 2018
|Группа A. Тур 1
|1 : 5
|08.11.2017
|Еврохоккейтур
|Кубок Карьяла
|2 : 3
|13.05.2017
|ЧМ-2017
|Группа B
|2 : 3 ОТ
|10.05.2015
|ЧМ-2015
|Группа A. Тур 6
|2 : 7
|05.05.2013
|ЧМ-2013
|Группа A. Тур 2
|3 : 2 Б
|09.05.2012
|ЧМ-2012
|Группа A. Тур 4
|3 : 2
|03.05.2011
|ЧМ-2011
|Группа B. Тур 3
|4 : 3 ОТ
|12.05.2010
|ЧМ-2010
|Группа B. Тур 3
|1 : 4
Текстовая трансляция
0'
Приветствуем всех любителей хоккея! Рады предложить вашему вниманию текстовую онлайн-трансляцию матча группового этапа чемпионата мира по хоккею: Канада — Швейцария. Это соперники по группе A. Начало встречи запланировано на 16:20 по московскому времени.
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/4 финала
|Канада
|4
|12
| 2
1/4 финала
|Швейцария
|4
|12
| 3
1/4 финала
|Германия
|5
|12
| 4
1/4 финала
|Дания
|4
|6
|5
|Франция
|4
|5
|6
|Словакия
|4
|3
|7
|Италия
|5
|1
| 8
Зона вылета
|Казахстан
|4
|0
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
1/4 финала
|Финляндия
|5
|13
| 2
1/4 финала
|Швеция
|4
|11
| 3
1/4 финала
|США
|4
|8
| 4
1/4 финала
|Чехия
|4
|7
|5
|Норвегия
|4
|5
|6
|Австрия
|4
|3
|7
|Латвия
|4
|3
| 8
Зона вылета
|Великобритания
|5
|1