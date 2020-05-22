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Бёрнли - Ньюкасл 22 Мая прямая трансляция

Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
22 Мая 2022 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 38-й тур
Бёрнли
Ньюкасл Юнайтед

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
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      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 22 Мая 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Бёрнли
      Бёрнли
      Ньюкасл Юнайтед
      Ньюкасл-апон-Тайн
      Главные тренеры
      Англия Майкл Джексон (и.о.)
      Англия Эдди Хау
      История личных встреч
      04.12.2021 Англия - Премьер-лига Тур 15 Ньюкасл Юнайтед1 : 0Бёрнли
      25.08.2021 Англия - Кубок лиги 2-й раунд Ньюкасл Юнайтед0 : 0 3 : 4Бёрнли
      11.04.2021 Англия - Премьер-лига Тур 31 Бёрнли1 : 2Ньюкасл Юнайтед
      03.10.2020 Англия - Премьер-лига Тур 4 Ньюкасл Юнайтед3 : 1Бёрнли
      29.02.2020 Англия - Премьер-лига Тур 28 Ньюкасл Юнайтед0 : 0Бёрнли
      14.12.2019 Англия - Премьер-лига Тур 17 Бёрнли1 : 0Ньюкасл Юнайтед
      26.02.2019 Англия - Премьер-лига Тур 28 Ньюкасл Юнайтед2 : 0Бёрнли
      26.11.2018 Англия - Премьер-лига Тур 13 Бёрнли1 : 2Ньюкасл Юнайтед
      31.01.2018 Англия - Премьер-лига Тур 25 Ньюкасл Юнайтед1 : 1Бёрнли
      30.10.2017 Англия - Премьер-лига Тур 10 Бёрнли1 : 0Ньюкасл Юнайтед
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыВНП Мячи Очки% очков
      1
      Лига чемпионов
      		Манчестер Сити37286396-249081,1
      2
      Лига чемпионов
      		Ливерпуль37278291-258980,2
      3
      Лига чемпионов
      		Челси372011674-327164,0
      4
      Лига чемпионов
      		Тоттенхэм Хотспур372151164-406861,3
      5
      Лига Европы
      		Арсенал372131356-476659,5
      6
      Лига Европы
      		Манчестер Юнайтед3716101157-565852,3
      7
      Квалификация Лиги конференций
      		Вест Хэм Юнайтед371681359-485650,5
      8 Вулверхэмптон371561637-405145,9
      9 Лестер Сити3713101458-584944,1
      10 Брайтон энд Хоув Альбион3711151139-434843,2
      11 Брентфорд371371747-544641,4
      12 Ньюкасл Юнайтед3712101542-614641,4
      13 Кристал Пэлас3710151249-464540,5
      14 Астон Вилла371361850-514540,5
      15 Саутгемптон379131542-634036,0
      16 Эвертон371162042-613935,1
      17 Бёрнли377141633-513531,5
      18
      Зона вылета
      		Лидс Юнайтед378111840-783531,5
      19
      Зона вылета
      		Уотфорд37652633-752320,7
      20
      Зона вылета
      		Норвич Сити37572523-792219,8

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