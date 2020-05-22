Бёрнли - Ньюкасл 22 Мая прямая трансляция
Стадион: Тёрф Мур (Бернли, Англия), вместимость: 22546
22 Мая 2022 года в 18:00 (+03:00). Англия - Премьер-лига, 38-й тур
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Бёрнли - Ньюкасл Юнайтед, которое состоится 22 Мая 2022 года в 18:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Англия - Премьер-лига, 38-й тур, оно проводится на стадионе: Тёрф Мур (Бернли, Англия). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Бёрнли
Бёрнли
Ньюкасл Юнайтед
Ньюкасл-апон-Тайн
Главные тренеры
|Майкл Джексон (и.о.)
|Эдди Хау
История личных встреч
|04.12.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 15
|1 : 0
|25.08.2021
|Англия - Кубок лиги
|2-й раунд
|0 : 0 3 : 4
|11.04.2021
|Англия - Премьер-лига
|Тур 31
|1 : 2
|03.10.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 4
|3 : 1
|29.02.2020
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|0 : 0
|14.12.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 17
|1 : 0
|26.02.2019
|Англия - Премьер-лига
|Тур 28
|2 : 0
|26.11.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 13
|1 : 2
|31.01.2018
|Англия - Премьер-лига
|Тур 25
|1 : 1
|30.10.2017
|Англия - Премьер-лига
|Тур 10
|1 : 0
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|В
|Н
|П
|Мячи
|Очки
|% очков
| 1
Лига чемпионов
|Манчестер Сити
|37
|28
|6
|3
|96-24
|90
|81,1
| 2
Лига чемпионов
|Ливерпуль
|37
|27
|8
|2
|91-25
|89
|80,2
| 3
Лига чемпионов
|Челси
|37
|20
|11
|6
|74-32
|71
|64,0
| 4
Лига чемпионов
|Тоттенхэм Хотспур
|37
|21
|5
|11
|64-40
|68
|61,3
| 5
Лига Европы
|Арсенал
|37
|21
|3
|13
|56-47
|66
|59,5
| 6
Лига Европы
|Манчестер Юнайтед
|37
|16
|10
|11
|57-56
|58
|52,3
| 7
Квалификация Лиги конференций
|Вест Хэм Юнайтед
|37
|16
|8
|13
|59-48
|56
|50,5
|8
|Вулверхэмптон
|37
|15
|6
|16
|37-40
|51
|45,9
|9
|Лестер Сити
|37
|13
|10
|14
|58-58
|49
|44,1
|10
|Брайтон энд Хоув Альбион
|37
|11
|15
|11
|39-43
|48
|43,2
|11
|Брентфорд
|37
|13
|7
|17
|47-54
|46
|41,4
|12
|Ньюкасл Юнайтед
|37
|12
|10
|15
|42-61
|46
|41,4
|13
|Кристал Пэлас
|37
|10
|15
|12
|49-46
|45
|40,5
|14
|Астон Вилла
|37
|13
|6
|18
|50-51
|45
|40,5
|15
|Саутгемптон
|37
|9
|13
|15
|42-63
|40
|36,0
|16
|Эвертон
|37
|11
|6
|20
|42-61
|39
|35,1
|17
|Бёрнли
|37
|7
|14
|16
|33-51
|35
|31,5
| 18
Зона вылета
|Лидс Юнайтед
|37
|8
|11
|18
|40-78
|35
|31,5
| 19
Зона вылета
|Уотфорд
|37
|6
|5
|26
|33-75
|23
|20,7
| 20
Зона вылета
|Норвич Сити
|37
|5
|7
|25
|23-79
|22
|19,8