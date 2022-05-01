Витесс - АЗ Алкмар 26 Мая прямая трансляция
Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
26 Мая 2022 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Плей-офф за ЛЕ - финал. 1-й матч
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витесс - АЗ Алкмар, которое состоится 26 Мая 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Плей-офф за ЛЕ - финал. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
Витесс
Арнем
АЗ Алкмар
Алкмар
Главные тренеры
|Томас Леч
|Паскаль Янсен
История личных встреч
|02.04.2022
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 28
|3 : 1
|28.11.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 14
|0 : 0
|07.03.2021
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 25
|2 : 1
|23.12.2020
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 14
|3 : 1
|01.09.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 5
|2 : 1
|02.04.2019
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 28
|2 : 2
|22.01.2019
|Кубок Нидерландов
|1/4 финала
|2 : 0
|26.08.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 3
|0 : 0
|18.04.2018
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 32
|4 : 3
|26.08.2017
|Нидерланды - Эредивизия
|Эредивизия. Тур 3
|1 : 2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Лига чемпионов
|Аякс
|34
|83
| 2
Квалификация Лиги чемпионов
|ПСВ Эйндховен
|34
|81
| 3
Квалификация Лиги Европы
|Фейеноорд
|34
|71
| 4
Квалификация Лиги конференций
|Твенте
|34
|68
| 5
Плей-офф Лиги конференций
|АЗ Алкмар
|34
|61
| 6
Плей-офф Лиги конференций
|Витесс
|34
|51
| 7
Плей-офф Лиги конференций
|Утрехт
|34
|47
| 8
Плей-офф Лиги конференций
|Херенвен
|34
|41
|9
|Камбюр
|34
|39
|10
|Валвейк
|34
|38
|11
|НЕК Неймеген
|34
|38
|12
|Гронинген
|34
|36
|13
|Гоу Эхед Иглс
|34
|36
|14
|Спарта
|34
|35
|15
|Фортуна
|34
|35
| 16
Стыковая зона
|Хераклес
|34
|34
| 17
Зона вылета
|Виллем II
|34
|33
| 18
Зона вылета
|ПЕК Зволле
|34
|27