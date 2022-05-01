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Витесс - АЗ Алкмар 26 Мая прямая трансляция

Стадион: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды), вместимость: 30205
26 Мая 2022 года в 21:00 (+03:00). Нидерланды - Эредивизия, Плей-офф за ЛЕ - финал. 1-й матч
Витесс
АЗ Алкмар

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Витесс - АЗ Алкмар, которое состоится 26 Мая 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Нидерланды - Эредивизия, Плей-офф за ЛЕ - финал. 1-й матч, оно проводится на стадионе: Де Гролс Весте (Энсхеде, Нидерланды). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Витесс
      Арнем
      АЗ Алкмар
      Алкмар
      Главные тренеры
      Германия Томас Леч
      Нидерланды Паскаль Янсен
      История личных встреч
      02.04.2022 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 28 АЗ Алкмар3 : 1Витесс
      28.11.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 14 Витесс0 : 0АЗ Алкмар
      07.03.2021 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 25 Витесс2 : 1АЗ Алкмар
      23.12.2020 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 14 АЗ Алкмар3 : 1Витесс
      01.09.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 5 Витесс2 : 1АЗ Алкмар
      02.04.2019 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 28 Витесс2 : 2АЗ Алкмар
      22.01.2019 Кубок Нидерландов 1/4 финала АЗ Алкмар2 : 0Витесс
      26.08.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 3 АЗ Алкмар0 : 0Витесс
      18.04.2018 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 32 АЗ Алкмар4 : 3Витесс
      26.08.2017 Нидерланды - Эредивизия Эредивизия. Тур 3 Витесс1 : 2АЗ Алкмар
      Турнирная таблица
      КомандаИгрыОчки
      1
      Лига чемпионов
      		Аякс34 83
      2
      Квалификация Лиги чемпионов
      		ПСВ Эйндховен34 81
      3
      Квалификация Лиги Европы
      		Фейеноорд34 71
      4
      Квалификация Лиги конференций
      		Твенте34 68
      5
      Плей-офф Лиги конференций
      		АЗ Алкмар34 61
      6
      Плей-офф Лиги конференций
      		Витесс34 51
      7
      Плей-офф Лиги конференций
      		Утрехт34 47
      8
      Плей-офф Лиги конференций
      		Херенвен34 41
      9 Камбюр34 39
      10 Валвейк34 38
      11 НЕК Неймеген34 38
      12 Гронинген34 36
      13 Гоу Эхед Иглс34 36
      14 Спарта34 35
      15 Фортуна34 35
      16
      Стыковая зона
      		Хераклес34 34
      17
      Зона вылета
      		Виллем II34 33
      18
      Зона вылета
      		ПЕК Зволле34 27

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