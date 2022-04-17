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Голден Стэйт Уорриорз - Даллас Маверикс прямая трансляция 27.05.2022

Стадион: Чейз Центр (Сан-Франциско, США), вместимость: 18064
27 Мая 2022 года в 04:00 (+03:00). НБА - плей-офф, Финал - Запад. 5-й матч
Голден Стэйт Уорриорз
Даллас Маверикс

Анонс матча
Стартовый состав
Статистика встреч
Текстовая трансляция
Таблица

Многие баскетбольные болельщики, а так же простые люди в ожидании спортивного состязания между командами Голден Стэйт Уорриорз - Даллас Маверикс, которое состоится 27 Мая 2022 года в 04:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: НБА - плей-офф, Финал - Запад. 5-й матч, оно проводится на стадионе: Чейз Центр (Сан-Франциско, США). Десятки тысяч болельщиков будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

Составы команд
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Даллас Маверикс
Даллас
Главные тренеры
СШАСтив Керр
СШАДжейсон Кидд
История личных встреч
25.05.2022 НБА - плей-офф Финал - Запад Даллас Маверикс119 : 109Голден Стэйт Уорриорз
23.05.2022 НБА - плей-офф Финал - Запад Даллас Маверикс100 : 109Голден Стэйт Уорриорз
21.05.2022 НБА - плей-офф Финал - Запад Голден Стэйт Уорриорз126 : 117Даллас Маверикс
19.05.2022 НБА - плей-офф Финал - Запад Голден Стэйт Уорриорз112 : 87Даллас Маверикс
04.03.2022 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс122 : 113Голден Стэйт Уорриорз
28.02.2022 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз101 : 107Даллас Маверикс
26.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз130 : 92Даллас Маверикс
06.01.2022 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс99 : 82Голден Стэйт Уорриорз
28.04.2021 НБА - регулярный чемпионат Голден Стэйт Уорриорз103 : 133Даллас Маверикс
07.02.2021 НБА - регулярный чемпионат Даллас Маверикс134 : 132Голден Стэйт Уорриорз
Турнирная таблица
1/4 финала - Восток
Метка1234567 Выигрыши Мячи
QFE2
 Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
131 : 111
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
112 : 97
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс
101 : 104 ОТ
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс
110 : 102
Филадельфия Сиксерс
Торонто Рэпторс
88 : 103
Торонто Рэпторс
Филадельфия Сиксерс
97 : 132
4
2
669
619
QFE1
 Майами Хит
Атланта Хоукс
Майами Хит
Атланта Хоукс
115 : 91
Майами Хит
Атланта Хоукс
115 : 105
Атланта Хоукс
Майами Хит
111 : 110
Атланта Хоукс
Майами Хит
86 : 110
Майами Хит
Атланта Хоукс
97 : 94
4
1
547
487
QFE4
 Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
115 : 114
Бостон Селтикс
Бруклин Нетс
114 : 107
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс
103 : 109
Бруклин Нетс
Бостон Селтикс
112 : 116
4
0
454
436
QFE3
 Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
93 : 86
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
110 : 114
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс
81 : 111
Чикаго Буллз
Милуоки Бакс
95 : 119
Милуоки Бакс
Чикаго Буллз
116 : 100
4
1
549
476
1/4 финала - Запад
Метка1234567 Выигрыши Мячи
QFW2
 Даллас Маверикс
Юта Джаз
Даллас Маверикс
Юта Джаз
93 : 99
Даллас Маверикс
Юта Джаз
110 : 104
Юта Джаз
Даллас Маверикс
118 : 126
Юта Джаз
Даллас Маверикс
100 : 99
Даллас Маверикс
Юта Джаз
102 : 77
Юта Джаз
Даллас Маверикс
96 : 98
4
2
628
594
QFW4
 Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
117 : 130
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
124 : 96
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз
95 : 104
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз
119 : 118
Мемфис Гриззлиз
Миннесота Тимбервулвз
111 : 109
Миннесота Тимбервулвз
Мемфис Гриззлиз
106 : 114
4
2
688
655
QFW3
 Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
123 : 107
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
126 : 106
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз
113 : 118
Денвер Наггетс
Голден Стэйт Уорриорз
126 : 121
Голден Стэйт Уорриорз
Денвер Наггетс
102 : 98
4
1
590
550
QFW1
 Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
110 : 99
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
114 : 125
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз
111 : 114
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз
118 : 103
Финикс Санз
Нью-Орлеан Пеликанс
112 : 97
Нью-Орлеан Пеликанс
Финикс Санз
109 : 115
4
2
668
659
1/2 финала - Восток
Метка1234567 Выигрыши Мячи
SFE2
 Бостон Селтикс
Милуоки Бакс
Бостон Селтикс
Милуоки Бакс
89 : 101
Бостон Селтикс
Милуоки Бакс
109 : 86
Милуоки Бакс
Бостон Селтикс
103 : 101
Милуоки Бакс
Бостон Селтикс
108 : 116
Бостон Селтикс
Милуоки Бакс
107 : 110
Милуоки Бакс
Бостон Селтикс
95 : 108
Бостон Селтикс
Милуоки Бакс
109 : 81
4
3
739
684
SFE1
 Майами Хит
Филадельфия Сиксерс
Майами Хит
Филадельфия Сиксерс
106 : 92
Майами Хит
Филадельфия Сиксерс
119 : 103
Филадельфия Сиксерс
Майами Хит
99 : 79
Филадельфия Сиксерс
Майами Хит
116 : 108
Майами Хит
Филадельфия Сиксерс
120 : 85
Филадельфия Сиксерс
Майами Хит
90 : 99
4
2
631
585
1/2 финала - Запад
Метка1234567 Выигрыши Мячи
SFW2
 Мемфис Гриззлиз
Голден Стэйт Уорриорз
Мемфис Гриззлиз
Голден Стэйт Уорриорз
116 : 117
Мемфис Гриззлиз
Голден Стэйт Уорриорз
106 : 101
Голден Стэйт Уорриорз
Мемфис Гриззлиз
142 : 112
Голден Стэйт Уорриорз
Мемфис Гриззлиз
101 : 98
Мемфис Гриззлиз
Голден Стэйт Уорриорз
134 : 95
Голден Стэйт Уорриорз
Мемфис Гриззлиз
110 : 96
2
4
662
666
SFW1
 Финикс Санз
Даллас Маверикс
Финикс Санз
Даллас Маверикс
121 : 114
Финикс Санз
Даллас Маверикс
129 : 109
Даллас Маверикс
Финикс Санз
103 : 94
Даллас Маверикс
Финикс Санз
111 : 101
Финикс Санз
Даллас Маверикс
110 : 80
Даллас Маверикс
Финикс Санз
113 : 86
Финикс Санз
Даллас Маверикс
90 : 123
3
4
731
753
Финал - Восток
Метка1234567 Выигрыши Мячи
FE
 Майами Хит
Бостон Селтикс
Майами Хит
Бостон Селтикс
118 : 107
Майами Хит
Бостон Селтикс
102 : 127
Бостон Селтикс
Майами Хит
103 : 109
Бостон Селтикс
Майами Хит
102 : 82
Майами Хит
Бостон Селтикс
80 : 93
Бостон Селтикс
Майами Хит
28.05
Майами Хит
Бостон Селтикс
30.05
2
3
491
532
Финал - Запад
Метка1234567 Выигрыши Мячи
FW
 Голден Стэйт Уорриорз
Даллас Маверикс
Голден Стэйт Уорриорз
Даллас Маверикс
112 : 87
Голден Стэйт Уорриорз
Даллас Маверикс
126 : 117
Даллас Маверикс
Голден Стэйт Уорриорз
100 : 109
Даллас Маверикс
Голден Стэйт Уорриорз
119 : 109
Голден Стэйт Уорриорз
Даллас Маверикс
27.05
Даллас Маверикс
Голден Стэйт Уорриорз
29.05
Голден Стэйт Уорриорз
Даллас Маверикс
31.05
3
1
456
423

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