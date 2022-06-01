ОАЭ - Австралия 07 Июня прямая трансляция
Стадион: Ахмед бин Али (Аль-Райан, Катар), вместимость: 40740
07 Июня 2022 года в 21:00 (+03:00). ЧМ-2022 - Азия, 4-й раунд
Главный судья: Ильгиз Танташев (Узбекистан);
0'
45'
90'
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Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ОАЭ - Австралия, которое состоится 07 Июня 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Азия, 4-й раунд, оно проводится на стадионе: Ахмед бин Али (Аль-Райан, Катар). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.
Составы команд
ОАЭ
Австралия
Главные тренеры
|Берт ван Марвейк
|Родольфо Арруабаррена
|Грэм Арнольд
История личных встреч
|25.01.2019
|Кубок Азии
|1/4 финала
|1 : 0
|28.03.2017
|ЧМ-2018 - Азия
|Группа B. Тур 7
|2 : 0
|06.09.2016
|ЧМ-2018 - Азия
|Группа B. Тур 2
|0 : 1
|27.01.2015
|Кубок Азии
|1/2 финала
|2 : 0
|10.10.2014
|Товарищеские матчи (сборные)
|Октябрь 2014
|0 : 0
Турнирная таблица
Группа A
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Финальная часть
|Иран
|10
|25
| 2
Финальная часть
|Южная Корея
|10
|23
| 3
Плей-офф
|ОАЭ
|10
|12
|4
|Ирак
|10
|9
|5
|Сирия
|10
|6
|6
|Ливан
|10
|6
Группа B
|№
|Команда
|Игры
|Очки
| 1
Финальная часть
|Саудовская Аравия
|10
|23
| 2
Финальная часть
|Япония
|10
|22
| 3
Плей-офф
|Австралия
|10
|15
|4
|Оман
|10
|14
|5
|Китай
|10
|6
|6
|Вьетнам
|10
|4