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ОАЭ - Австралия 07 Июня прямая трансляция

Стадион: Ахмед бин Али (Аль-Райан, Катар), вместимость: 40740
07 Июня 2022 года в 21:00 (+03:00). ЧМ-2022 - Азия, 4-й раунд
Главный судья: Ильгиз Танташев (Узбекистан);
ОАЭ
Австралия

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между ОАЭ - Австралия, которое состоится 07 Июня 2022 года в 21:00 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: ЧМ-2022 - Азия, 4-й раунд, оно проводится на стадионе: Ахмед бин Али (Аль-Райан, Катар). Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      ОАЭ
      Австралия
      Главные тренеры
      Нидерланды Берт ван Марвейк
      Аргентина Родольфо Арруабаррена
      Австралия Грэм Арнольд
      История личных встреч
      25.01.2019 Кубок Азии 1/4 финала ОАЭ1 : 0Австралия
      28.03.2017 ЧМ-2018 - Азия Группа B. Тур 7 Австралия2 : 0ОАЭ
      06.09.2016 ЧМ-2018 - Азия Группа B. Тур 2 ОАЭ0 : 1Австралия
      27.01.2015 Кубок Азии 1/2 финала Австралия2 : 0ОАЭ
      10.10.2014 Товарищеские матчи (сборные) Октябрь 2014 ОАЭ0 : 0Австралия
      Турнирная таблица
      Группа A
      КомандаИгрыОчки
      1
      Финальная часть
      		Иран10 25
      2
      Финальная часть
      		Южная Корея10 23
      3
      Плей-офф
      		ОАЭ10 12
      4 Ирак10 9
      5 Сирия10 6
      6 Ливан10 6
      Группа B
      КомандаИгрыОчки
      1
      Финальная часть
      		Саудовская Аравия10 23
      2
      Финальная часть
      		Япония10 22
      3
      Плей-офф
      		Австралия10 15
      4 Оман10 14
      5 Китай10 6
      6 Вьетнам10 4

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