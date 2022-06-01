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Химнасия и Эсгрима - Дефенса и Хустисия 03 Июля прямая трансляция

03 Июля 2022 года в 02:30 (+03:00). Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 6-й тур
Химнасия и Эсгрима
Дефенса и Хустисия

    0'
    45'
    90'
      Анонс матча
      Стартовый состав
      Статистика встреч
      Текстовая трансляция
      Таблица

      Фанаты футбола и просто ценители спорта в ожидании спортивного состязания между Химнасия и Эсгрима - Дефенса и Хустисия, которое состоится 03 Июля 2022 года в 02:30 (UTC+3). Это событие пройдёт в рамках турнира: Аргентина - Примера, Примера - 2-я фаза. 6-й тур, оно проводится на . Миллионы болельщиков по всему миру будут искать, где смотреть онлайн трансляцию этого состязания в хорошем качестве. Для вас мы подготовили ссылки, где будет происходить вещание как в текстовом так и в видео формате.

      Составы команд
      Химнасия и Эсгрима
      Ла-Плата
      Дефенса и Хустисия
      Флоренсио Варела
      Главные тренеры
      АргентинаНестор Горосито
      АргентинаСебастьян Беккасесе
      История личных встреч
      26.02.2022 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. Тур 4 Дефенса и Хустисия3 : 2Химнасия и Эсгрима
      01.08.2021 Аргентина - Примера Примера - 2-я фаза. Тур 4 Дефенса и Хустисия3 : 2Химнасия и Эсгрима
      08.03.2021 Аргентина - Примера Примера - 1-я фаза. Тур 4 Химнасия и Эсгрима1 : 1Дефенса и Хустисия
      24.08.2019 Аргентина - Примера Тур 4 Химнасия и Эсгрима0 : 1Дефенса и Хустисия
      17.02.2019 Аргентина - Примера Тур 19 Химнасия и Эсгрима0 : 1Дефенса и Хустисия
      26.08.2017 Аргентина - Примера Тур 1 Дефенса и Хустисия4 : 4Химнасия и Эсгрима
      24.06.2017 Аргентина - Примера Тур 30 Дефенса и Хустисия1 : 0Химнасия и Эсгрима
      14.02.2015 Аргентина - Примера Примера. Тур 1 Химнасия и Эсгрима0 : 1Дефенса и Хустисия
      Турнирная таблица
      Примера - 1-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Расинг А14 30
      2 Ривер Плейт14 29
      3 Эстудиантес14 28
      4 Бока Хуниорс14 27
      5 Дефенса и Хустисия14 25
      6 Аргентинос Хуниорс14 25
      7 Химнасия и Эсгрима14 24
      8 Ньюэллс Олд Бойз14 23
      9 Атлетико Сармьенто14 21
      10 Тигре14 20
      11 Альдосиви14 20
      12 Банфилд14 19
      13 Барракас Сентраль14 19
      14 Велес Сарсфилд14 18
      15 Уракан14 18
      16 Арсенал Саранди14 17
      17 Унион14 17
      18 Колон14 16
      19 Индепендьенте14 16
      20 Годой-Крус14 16
      21 Ланус14 15
      22 Сан-Лоренсо14 15
      23 Сентраль Кордова14 15
      24 Росарио Сентраль14 14
      25 Атлетико Тукуман14 11
      26 Тальерес14 11
      27 Платенсе14 10
      28 Патронато14 10
      Примера - 2-я фаза
      КомандаИгрыОчки
      1 Ньюэллс Олд Бойз5 13
      2 Химнасия и Эсгрима5 11
      3 Банфилд6 11
      4 Аргентинос Хуниорс6 10
      5 Расинг А5 9
      6 Бока Хуниорс6 9
      7 Ривер Плейт5 8
      8 Платенсе4 8
      9 Уракан5 8
      10 Сан-Лоренсо5 7
      11 Годой-Крус5 7
      12 Атлетико Тукуман5 7
      13 Патронато5 7
      14 Сентраль Кордова6 7
      15 Индепендьенте5 7
      16 Эстудиантес5 7
      17 Унион5 7
      18 Атлетико Сармьенто4 6
      19 Ланус5 5
      20 Велес Сарсфилд5 5
      21 Колон5 5
      22 Тигре5 5
      23 Арсенал Саранди5 4
      24 Дефенса и Хустисия5 4
      25 Тальерес5 4
      26 Росарио Сентраль5 4
      27 Барракас Сентраль5 3
      28 Альдосиви5 1

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